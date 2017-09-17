17.09.2017 - 17:26 | | AA
Hoffenheim evinde puan kaybetti
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) oynanan 4. hafta karşılaşmasında Hoffenheim, sahasında Hertha Berlin ile 1-1 berabere kaldı.
Rhein-Neckar Arena'da oynanan karşılaşmada, Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Hoffenheim, Hertha Berlin'i konuk etti.
Geçen hafta son şampiyon Bayern Münih'i 2-0 mağlup eden Hoffenheim, karşılaşmanın 6. dakikasında Sandro Wagner'in golüyle 1-0 öne geçti.
Hertha Berlin bu gole 55. dakikada Alexander Esswein ile karşılık verdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.
Türk asıllı Alman milli futbolcu Kerem Demirbay, ev sahibi ekipte 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla Hoffenheim 8, Hertha Berlin ise 5 puana yükseldi.