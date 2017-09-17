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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Hoffenheim evinde puan kaybetti
17.09.2017 - 17:26 | | AA

Hoffenheim evinde puan kaybetti

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) oynanan 4. hafta karşılaşmasında Hoffenheim, sahasında Hertha Berlin ile 1-1 berabere kaldı.

Hoffenheim evinde puan kaybetti
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Rhein-Neckar Arena'da oynanan karşılaşmada, Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Hoffenheim, Hertha Berlin'i konuk etti.

Geçen hafta son şampiyon Bayern Münih'i 2-0 mağlup eden Hoffenheim, karşılaşmanın 6. dakikasında Sandro Wagner'in golüyle 1-0 öne geçti.

Hertha Berlin bu gole 55. dakikada Alexander Esswein ile karşılık verdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

Türk asıllı Alman milli futbolcu Kerem Demirbay, ev sahibi ekipte 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla Hoffenheim 8, Hertha Berlin ise 5 puana yükseldi.

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