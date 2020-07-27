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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Hoffenheim'ın yeni teknik direktörü Sebastian Hoeness oldu
27.07.2020 - 12:54 | | BERLİN (AA)

Hoffenheim'ın yeni teknik direktörü Sebastian Hoeness oldu

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Hoffenheim'da teknik direktörlük görevine Sebastian Hoeness getirildi.

Hoffenheim'ın yeni teknik direktörü Sebastian Hoeness oldu
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Alman kulübünden yapılan açıklamada, 38 yaşındaki Sebastian Hoeness ile 2022-2023 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtilerek, yeni teknik direktörün takımla 2 Ağustos'ta sezon hazırlıklarına başlayacağı ifade edildi. Bayern Münih'in eski başkanı Uli Hoeness'in yeğeni olan Sebastian Hoeness, geçen sezon çalıştırdığı Bayern Münih'in ikinci takımıyla 3. Lig'de şampiyon olmuştu. Bundesliga'da sezonu 52 puanla 6. sırada tamamlayan Hoffenheim, 9 Haziran'da Hollandalı teknik direktör Alfred Schreuder'in görevine son vermişti.

Hoffenheimın yeni teknik direktörü Sebastian Hoeness oldu

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