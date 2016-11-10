Hollanda - Belçika: 1-1
2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde mücadele eden Hollanda ile Belçika, hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı.
SKORER - 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde mücadele eden Hollanda ile Belçika, hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı.
Amsterdam Arena'da oynanan ve Polonyalı hakem Szymon Marciniak'ın yönettiği mücadelede ev sahibi Hollanda'nın golünü 38. dakikada (penaltıdan) Davy Klaassen atarken, konuk Belçika'nın beraberlik golünü ise 82. dakikada Yannick Ferreira-Carrasco kaydetti.
Sneijder ve Lens ilk 11'de başladı
Öte yandan Galatasaray'ın yıldızı Wesley Sneijder ile Fenerbahçeli futbolcu Jeremain Lens, Hollanda adına karşılaşmaya ilk 11'de başladı.
Hollanda Milli Takımı ile 125. maçına çıkan Sneijder 75 dakika sahada kalırken, Lens ise takımına penaltı kazandırdığı maçın 67. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi.
2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 13 Kasım Pazar günü Hollanda deplasmanda Lüksemburg'a konuk olacak, Belçika ise sahasında Estonya'yı ağırlayacak.