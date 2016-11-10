MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Kupası Haberleri Hollanda - Belçika: 1-1
10.11.2016 - 01:30 |

Hollanda - Belçika: 1-1

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde mücadele eden Hollanda ile Belçika, hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı.

Hollanda - Belçika: 1-1
ABONE OL

SKORER - 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde mücadele eden Hollanda ile Belçika, hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı.

Amsterdam Arena'da oynanan ve Polonyalı hakem Szymon Marciniak'ın yönettiği mücadelede ev sahibi Hollanda'nın golünü 38. dakikada (penaltıdan) Davy Klaassen atarken, konuk Belçika'nın beraberlik golünü ise 82. dakikada Yannick Ferreira-Carrasco kaydetti.

Sneijder ve Lens ilk 11'de başladı

Öte yandan Galatasaray'ın yıldızı Wesley Sneijder ile Fenerbahçeli futbolcu Jeremain Lens, Hollanda adına karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Hollanda Milli Takımı ile 125. maçına çıkan Sneijder 75 dakika sahada kalırken, Lens ise takımına penaltı kazandırdığı maçın 67. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi.

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 13 Kasım Pazar günü Hollanda deplasmanda Lüksemburg'a konuk olacak, Belçika ise sahasında Estonya'yı ağırlayacak.

Hollanda - Belçika: 1-1

    Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Transfer Haberleri | Jeroen Zoet Kimdir? Hollandalı Jeroen Zoet kaç yaşında?
      Transfer Haberleri | Jeroen Zoet Kimdir? Hollandalı Jeroen Zoet kaç yaşında?
    2. Transfer Haberleri | Lisandro Semedo kimdir? Kaç Yaşında?
      Transfer Haberleri | Lisandro Semedo kimdir? Kaç Yaşında?
    3. Transfer Haberleri | Axel Tuanzebe Kimdir?
      Transfer Haberleri | Axel Tuanzebe Kimdir?
    4. Transfer Haberleri | Florinel Coman kimdir? Romen oyuncu kaç yaşında?
      Transfer Haberleri | Florinel Coman kimdir? Romen oyuncu kaç yaşında?
    5. Transfer Haberleri | Choupo-Moting Kimdir? Kamerunlu oyuncu kaç yaşında?
      Transfer Haberleri | Choupo-Moting Kimdir? Kamerunlu oyuncu kaç yaşında?



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Transfer Haberleri | Kwadwo Asamoah kimdir? Ganalı oyuncu kaç yaşında?

    Transfer Haberleri | Kwadwo Asamoah kimdir? Ganalı oyuncu kaç yaşında?

    Transfer Haberleri | Salomon Kalou Kimdir?

    Transfer Haberleri | Salomon Kalou Kimdir?

    TFF ile Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı sona erdi

    TFF ile Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı sona erdi

    İtalya’da Miha Zajc analizi

    İtalya’da Miha Zajc analizi

    Sıradaki Haber