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19.08.2020 - 13:40 | | ANKARA (AA)

Hollanda Milli Takımı'nda teknik direktörlüğe geçici olarak Lodeweges getirildi

Hollanda Milli Takımı'nda Ronald Koeman'dan boşalan teknik direktörlük görevine geçici olarak yardımcısı Dwight Lodeweges getirildi.

Hollanda Milli Takımı'nda teknik direktörlüğe geçici olarak Lodeweges getirildi
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Hollanda Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, İspanyol ekibi Barcelona ile anlaşmaya varan Koeman'ın milli takımdaki görevinden ayrıldığı belirtildi. 

Görev yaptığı süre boyunca takımın başarısı için elinden geleni yaptığını belirten 57 yaşındaki teknik adam, "Barcelona'nın benim rüya kulübüm olduğunu herkes bilir. Orada teknik direktör olabilmek bana çok özel geliyor." ifadelerini kullandı. Açıklamada, Koeman'ın yerine yardımcı antrenör Dwight Lodeweges'in geçici olarak görevi devraldığı kaydedildi.

Şubat 2018'de Hollanda Milli Takımı'nın başına geçen Ronald Koeman, 20 maçta 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşamıştı.

Hollanda Milli Takımında teknik direktörlüğe geçici olarak Lodeweges getirildi

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