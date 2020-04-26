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26.04.2020 - 07:00 |

Hollanda tescil kararı örnek oldu!

UEFA’nın yeşil ışık yakması sonrası bazı ülkelerin Hollanda’yı izleyeceği kaydedildi.

Hollanda tescil kararı örnek oldu!

ONUR DİNÇER

Belçika ve İskoçya
Hollanda’nın iptal kararının ardından gözler Avrupa’daki diğer liglere çevrildi. UEFA’nın yeşil ışık yakması sonrası bazı ülkelerin Hollanda’yı izleyeceği kaydedildi. Sezonu tescil etme yönünde karar alan ancak bunu henüz resmileştirmeyen Belçika’nın sırada olduğu bildirildi. Celtic’i şampiyon etme planını daha önce aktaran İskoçya’nın da ligi sonlandırmaya yakın bir diğer ülke olduğu belirtildi. Gelecek hafta gelişmeler yaşanması bekleniyor.

Avrupa tepkisi
Hollanda Futbol Federasyonu, ‘beyaz sezon’ kararının ardından Avrupa kupalarını da netleştiriyor. 1. sıradaki Ajax’ın Şampiyonlar Ligi play-off’una, AZ Alkmaar’ın da Şampiyonlar Ligi 2. eleme turuna gönderilme kararı alındı. Feyenoord, Avrupa Ligi grup aşamasına, PSV ve Willem ikinci eleme turuna gidiyor. AZ, kararı ‘kabul edilemez’ olarak nitelendirdi. Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren 6. sıradaki Utrecht de kararı yargıya taşıyor.

Hollanda tescil kararı örnek oldu

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