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29.11.2020 - 17:10 |

Hollanda - Türkiye: 71-73

EuroBasket 2022 Elemeleri D Grubu'ndaki dördüncü maçında A Milli Erkek Basketbol Takımımız, Hollanda ile karşı karşıya geldi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı 12 Dev Adam 71-73 kazandı.

Hollanda - Türkiye: 71-73
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 4. hafta maçında Hollanda'yı 73-71 yendi.

Ay-yıldızlı takım bu sonuçla grupta ilk galibiyetini elde ederken, Hollanda ise ikinci kez mağlup oldu.

Karşılaşmaya Larkin'in basketleriyle başlayan A Milli Takım, 5. dakikada 11-5 öne geçti. Hollanda Kherrazi ve Hammink ile skor bulurken, Larkin ve Alperen Şengün ile karşılık veren ay-yıldızlı takım, ilk periyodu 24-14 önde bitirdi. 

İkinci periyoda etkili başlayan Hollanda, Franke ve De Vries ile üst üste bulduğu basketlerle 16. dakikada skoru lehine çevirdi: 35-33. Ege Arar ve Larkin'in basketleriyle üstünlüğü tekrar eline geçiren Türkiye, soyunma odasına da 41-37 önde gitti.

Üçüncü periyodun ilk bölümünde hücumda zorlanan milli takım karşısında üç sayı çizgisinin gerisinden sayı üreten Hollanda, 25. dakikada skoru 46-43 yaptı. A Milli Takım, rakibine Sertaç Şanlı ve Melih Mahmutoğlu'nun basketleriyle karşılık verirken, son çeyreğe 55-55 berabere girildi. 

Son periyoda iyi başlayan A Milli Takım, Larkin ve Metecan Birsen'in kaydettiği basketlerle 35. dakikada 68-62 öne geçti. Yaptığı sert savunmayla rakibine fazla sayı şansı tanımayan ay-yıldızlı takım, Larkin ve Sertaç Şanlı'nın basketleriyle son dakikaya 73-67 önde girdi. Kalan sürede üstünlüğünü korumayı başaran Türkiye, müsabakadan 73-71 galip ayrıldı. 

A Milli Takım, gruptaki son iki maçını İsveç ve Hırvatistan ile oynayacak. 

Hollanda - Türkiye: 71-73

Salon: Sinan Erdem 

Hakemler: Tomas Jasevicius (Litvanya), Gintaras Vitkauskas (Litvanya), Alexandre Deman (Fransa)

Hollanda: Williams 3, De Jong 3, Kloof 17, Kherrazi 8, Kok 2, Franke 14, Van Zegeren 1, De Vries 7, Hammink 3, Schaftenaar 13 

Türkiye: Shane Larkin 23, Melih Mahmutoğlu 7, Göksenin Köksal 3, Berkan Durmaz 2, Sertaç Şanlı 13, Alperen Şengün 9, Buğrahan Tuncer, Yiğit Arslan, Metecan Birsen 7, Berk Uğurlu 5, Ege Arar 4, Doğuş Özdemiroğlu 

1. Periyot: 14-24 

Devre: 37-41 

3. Periyot: 55-55

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