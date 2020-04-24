Hollanda'da Kadınlar Ligi iptal oldu

Corona salgını nedeniyle Avrupa'da futbol sezonlarının ne olacağı merak konusu olurken Hollanda'dan ilk iptal haberi geldi. Hollanda Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, ülkenin kadınlar futbol liginde sezonun sona erdirildiği ve kalan bölümünün oynanmayacağı duyuruldu.

Federasyondan yapılan açıklamada, ligdeki kulüplerle yapılan görüşmelerin ardından, sezonun sona erdirilmesi kararı alındığı belirtildi. Mayıs ayında tamamlanması öngörülen sekiz takımlı ligde sezon önce 31 Maret, ardından 6 Nisan'a kadar ertelenmiş, son olarak hükümet 1 Eylül'e kadar ülkede toplu organizasyonların yapılamayacağını açıklamıştı.

Hükümetin açıklamasının, sezonun geri kalanını oynamayı imkansız hale getirdiği belirtilen açıklamada, alınan kararın sonuçlarının neler olacağına ise sonra karar verileceği belirtildi. Sezon durdurulduğunda PSV takımı 32 puanla, en yakın takipçisi Ajax'ın 7 puan önünde lider durumda bulunuyordu.