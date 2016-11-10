MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Kupası Haberleri Hollanda'da Lens kadrodan çıkarıldı!
10.11.2016 - 15:11 |

Hollanda'da Lens kadrodan çıkarıldı!

Hollanda'da dünkü Belçika maçında sakatlanan Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Jeremain Lens'in milli takım kampından ayrıldığı açıklandı. Lens'in yanı sıra Janssen ve Schaars'ın da kadrodan çıkarıldığı bildirildi.

Hollanda'da Lens kadrodan çıkarıldı!
ABONE OL

Hollanda Milli Takımı'nda Belçika maçında sakatlanan Jeremain Lens milli takım kadrosundan çıkarıldı.

Amsterdam Arena'da oynanan mücadeleye ilk 11'de başlayan Fenerbahçeli yıldız, 67. dakikada sakatlanarak maça devam edememiş ve yerini Memphis Depay'a bırakmıştı. Attığı depar sonrası bacağını tutan ve adale sakatlığı yaşayan Lens, 38. dakikada Hollanda'ya penaltı kazandırmış ve takımının 1-0 öne geçmesini sağlamıştı.

Lens'in 20 Kasım Pazar günü oynanacak Galatasaray derbisine yetişip yetişemeyeceği ise yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

Blind sinyali vermişti...

1-1 berabere biten hazırlık karşılaşması sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hollanda Teknik Direktörü Blind, Jeremain Lens'in 13 Kasım Pazar günü oynanacak Lüksemburg maçında forma giyemeyeceğini söyledi.
Hollanda Milli Takımı'nın resmi twitter hesabından yapılan açıklama:

Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Transfer Haberleri | Jeroen Zoet Kimdir? Hollandalı Jeroen Zoet kaç yaşında?
    Transfer Haberleri | Jeroen Zoet Kimdir? Hollandalı Jeroen Zoet kaç yaşında?
  2. Transfer Haberleri | Lisandro Semedo kimdir? Kaç Yaşında?
    Transfer Haberleri | Lisandro Semedo kimdir? Kaç Yaşında?
  3. Transfer Haberleri | Axel Tuanzebe Kimdir?
    Transfer Haberleri | Axel Tuanzebe Kimdir?
  4. Transfer Haberleri | Florinel Coman kimdir? Romen oyuncu kaç yaşında?
    Transfer Haberleri | Florinel Coman kimdir? Romen oyuncu kaç yaşında?
  5. Transfer Haberleri | Choupo-Moting Kimdir? Kamerunlu oyuncu kaç yaşında?
    Transfer Haberleri | Choupo-Moting Kimdir? Kamerunlu oyuncu kaç yaşında?



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Transfer Haberleri | Kwadwo Asamoah kimdir? Ganalı oyuncu kaç yaşında?

Transfer Haberleri | Kwadwo Asamoah kimdir? Ganalı oyuncu kaç yaşında?

Transfer Haberleri | Salomon Kalou Kimdir?

Transfer Haberleri | Salomon Kalou Kimdir?

TFF ile Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı sona erdi

TFF ile Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı sona erdi

İtalya’da Miha Zajc analizi

İtalya’da Miha Zajc analizi

Sıradaki Haber