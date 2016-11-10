Hollanda'da Lens kadrodan çıkarıldı!

Hollanda Milli Takımı'nda Belçika maçında sakatlanan Jeremain Lens milli takım kadrosundan çıkarıldı.

Amsterdam Arena'da oynanan mücadeleye ilk 11'de başlayan Fenerbahçeli yıldız, 67. dakikada sakatlanarak maça devam edememiş ve yerini Memphis Depay'a bırakmıştı. Attığı depar sonrası bacağını tutan ve adale sakatlığı yaşayan Lens, 38. dakikada Hollanda'ya penaltı kazandırmış ve takımının 1-0 öne geçmesini sağlamıştı.

Lens'in 20 Kasım Pazar günü oynanacak Galatasaray derbisine yetişip yetişemeyeceği ise yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

Blind sinyali vermişti...

1-1 berabere biten hazırlık karşılaşması sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hollanda Teknik Direktörü Blind, Jeremain Lens'in 13 Kasım Pazar günü oynanacak Lüksemburg maçında forma giyemeyeceğini söyledi.

Hollanda Milli Takımı'nın resmi twitter hesabından yapılan açıklama: