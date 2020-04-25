Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde (Eredivisie) lider Ajax'Ä±n averajla gerisinde yer alan AZ Alkmaar, UEFA Åžampiyonlar Ligi'ne Ã¶n elemelerden katÄ±lacak olmalarÄ±na tepki gÃ¶sterdi.

UEFA Avrupa Ligi'ne gidemeyen Utrecht ve Eredivisie'ye yÃ¼kselemeyen Cambuur ise yasal yollara baÅŸvuracaklarÄ±nÄ± duyurdu.

Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu (KNVB), liglerde ÅŸampiyon Ã§Ä±kmayacaÄŸÄ±nÄ±, kÃ¼me dÃ¼ÅŸme ve yÃ¼kselme olmayacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

AlÄ±nan karara gÃ¶re, UEFA'nÄ±n da onay vermesi halinde, Eredivisie lideri Ajax gelecek sezon UEFA Åžampiyonlar Ligi play-off turunda, ikinci AZ Alkmaar ise Ã¶n eleme turunda mÃ¼cadele edecek.

Eredivisie'de oynadÄ±ÄŸÄ± 25 maÃ§Ä±n ardÄ±ndan topladÄ±ÄŸÄ± 56 puanla zirvede yer alan Ajax'tan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Ligi birinci sÄ±rada bitirdik ancak ÅŸampiyonluk yok." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.

Ajax Genel DirektÃ¶rÃ¼ Edwin van der Sar, karÄ±ÅŸÄ±k duygular yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, ÅŸampiyon ilan edilmemelerinin Ã¼zÃ¼cÃ¼ olduÄŸunu dile getirdi.

"Avrupa biletlerinin bu ÅŸekilde daÄŸÄ±tÄ±lmasÄ±nÄ± onaylamÄ±yoruz"

Federasyonun kararÄ±na tepki veren kulÃ¼plerden biri, ligde Ajax'la aynÄ± puanda olan ancak genel averajla ikinci sÄ±rada bulunan AZ Alkmaar oldu.

Ajax'a karÅŸÄ± ligdeki iki maÃ§Ä±nÄ± da kazanan ve ikili averajda da Ã¼stÃ¼n olan AZ Alkmaar, federasyonun kararÄ±na karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±.

KulÃ¼bÃ¼n genel direktÃ¶rÃ¼ Robert Eenhoorn, bÃ¼yÃ¼k bir hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "HaftalardÄ±r liglerin bitirilmesine iliÅŸkin farkÄ± senaryolar Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorduk ancak sunduÄŸumuz tekliflere hiÃ§bir yanÄ±t verilmedi. Avrupa biletlerinin bu ÅŸekilde daÄŸÄ±tÄ±lmasÄ±nÄ± onaylamÄ±yoruz." ifadelerini kullandÄ±.

"Hollanda spor tarihindeki en bÃ¼yÃ¼k rezalet"

Federasyon, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sÄ±rada yer alan Feyenoord'un doÄŸrudan UEFA Avrupa Ligi'ne, dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ PSV'nin 3. Ã¶n eleme, beÅŸinci Willem II'nin de 2. Ã¶n eleme turuna katÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.

Ligde bir maÃ§ eksiÄŸiyle Willem II'nin 3 puan gerisinde yer alan Utrecht, kararÄ±n "kabul edilemez" olduÄŸunu vurgulayarak yasal yollara baÅŸvuracaklarÄ±nÄ± belirtti.

Utrecht, sezon iptal edilmeseydi Hollanda KupasÄ± finalinde Feyenoord ile karÅŸÄ±laÅŸacak ve kazanmasÄ± halinde UEFA Avrupa Ligi'ne doÄŸrudan katÄ±labilecekti.

Federasyonun iptal kararÄ±na en sert tepkiyi ise Ä°kinci Lig'in zirvesinde yer alan ve Ã¼st lige yÃ¼kselemeyecek olan Cambuur verdi.

Cambuur Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Henk de Jong, "Hollanda spor tarihindeki en bÃ¼yÃ¼k rezalet." ÅŸeklinde nitelediÄŸi karar hakkÄ±nda, "Ekim ayÄ±ndan beri lider konumdaydÄ±k ve rÃ¼zgar bizim lehimizeydi. UEFA adil kararlar alÄ±nmasÄ±nÄ± istemiÅŸti ancak bu Ã¶yle bir karar deÄŸil. SanÄ±yorum bu iÅŸi avukatlara bÄ±rakmak durumunda kalacaÄŸÄ±z." yorumunu yaptÄ±.

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Waalwijk ve ADO Den Haag nefes aldÄ±

Sezonun iptaline sevinen takÄ±mlar ise Eredivisie'de son iki sÄ±rada yer alan Waalwijk ve ADO Den Haag oldu.

15 puanÄ± bulunan Waalwijk ile 19 puanlÄ± ADO Den Haag, kÃ¼me dÃ¼ÅŸme kaldÄ±rÄ±lmasaydÄ± gelecek sezon bir alt ligde yer alacaklardÄ±.

Ancak, 2019-2020 sezonunun iptal edilmesiyle iki kulÃ¼p de gelecek sezon yine Eredivisie'de mÃ¼cadele etme fÄ±rsatÄ±nÄ± yakaladÄ±.