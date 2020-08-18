Hollanda'da Phillip Cocu sesleri! Koeman'ın yerine...

Barcelona, Ronald Koeman'ı takımın başına getirmeye hazırlanırken tecrübeli çalıştırıcının milli takımdaki alternatifleri de konuşulmaya başlandı. Koeman'ın Hollanda Milli Takımı'ndaki görevini bırakması sonrası yerine adaylar belirlenmiş durumda.

FOX Sports'un haberine göre geniş bir liste gündemdeyken Fenerbahçe 'nin eski teknik direktörü Phillip Cocu da adaylar arasında yer alıyor. Fenerbahçe'deki başarısız dönemi sonrası İngiltere Championship ekiplerinden Derby County'nin başına geçen Cocu'nun ismi Bosna-Hersek Milli Takımı ile de anılmakta.

Hollanda'nın diğer hoca adayları arasında ise Peter Bosz, Mark van Bommbel, Bert van Marwijk, Giovanni van Bronckhorst, Louis van Gaal, Jürgen Klinsmann, Henk ten Cate ve Arsene Wenger'in de yer aldıkları belirtiliyor.

Alex'in Fenerbahçe'de En Unutamadığı 5 Anısı