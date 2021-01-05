Hollanda’nın Ferdi Kadıoğlu kararı

Kasımpaşa karşısında Fenerbahçe’nin üçüncü golünü kaydeden Ferdi Kadıoğlu galibiyete katkıda bulundu. Bu sezon ligde 12. kez bir maçta sarı-lacivertli formayı giyen ve ilk kez fileleri havalandıran genç yıldızın performansı Hollanda’da da yakından takip ediliyor.

Hollanda ve Türkiye aynı grupta

Hollanda genç milli takımlarının formasını giyen ancak a milli takım tercihini henüz yapmayan 21 yaşındaki futbolcunun, hangi ülkenin milli takımında görev alacağı merakla bekleniyor. Ferdi’nin her iki ülke için de oynama hakkı bulunurken, bu durumda Türkiye ile Hollanda’nın 2022 Dünya Kupası elemelerinde aynı gruba düşmeleri ilginç bir durum ortaya çıkardı.

Frank de Boer şu an düşünmüyor

Elemeler süresince a milli seviyesine yükselmiş olması durumunda iki takımdan diğerine karşı rakip olarak oynama durumu ortaya çıkacak olan futbolcu için Portakallar’ın şu aşamadaki kararı da belirginleşti. Genç futbolcunun, Hollanda A Milli Takımı teknik direktörü Frank de Boer’in şu aşamada düşündüğü oyuncular içerisinde yer almadığı, yakın bir zamanda a milli takım davetinde bulunmayı düşünmediği öğrenildi.

U21 turnuvasına gidecek

Ferdi Kadıoğlu’nun Macaristan ve Slovenya ortaklığında 24 Mart’ta başlayacak ve kuraları geçtiğimiz haftalarda çekilen U21 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Portakallar’ın milli takımın kadrosunda değerlendirilmesi yönünde bir eğilim olduğu belirlendi. Bu turnuvada sergileyeceği performans, eğer o güne kadar Türkiye yönünde bir tercih yapmamış olursa, sonrasında Hollanda A Milli Takımı’na seçilip seçilmemesi konusunda da belirleyici olacak.

Üst üste iki Avrupa Şampiyonası fırsatı

U21 Avrupa Futbol Şampiyonası grup aşaması mart ayında, çeyrek final-final etabı haziran başında yapılacak. Hollanda U21 Milli Takımı ile organizasyonda boy göstermesi durumunda Ferdi Kadıoğlu bu turnuvanın ardından Türkiye A Milli Takımı'na da katılırsa, 11 Haziran’daki EURO 2021’de de oynama fırsatı bulacak.



Şenol Güneş durumuyla ilgileniyor

Hem Hollanda hem de Türkiye’de a milli seviyesinde oynama uygunluğu bulunan oyuncu ile ilgili Türkiye Teknik Direktörü Şenol Güneş şunları söylemişti: “Biz Ferdi’ye davetimizi yaptık. Ancak Ferdi’nin tereddütleri var. Nerede oynayacağım, nasıl yapacağım şeklinde”.