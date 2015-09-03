Holmen çalışmaya katılmadı

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Osmanlıspor'a konuk olacak Torku Konyaspor, hazırlıklarına Tatlıcak Tevfik Lav Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Aykut Kocaman gözetiminde yapılan antrenmana milli takımlarda bulunan oyuncular ile tedavi olan Samuel Holmen katılmazken, Ciprian Marica ve Kibong Mbamba takımdan ayrı olarak çalıştı. Top kapma ve pas çalışmasının ardından yeşil-beyazlılar, 1'e 1, 2'ye 1 ve 3'e 2 savunma hücum organizasyonları üzerine çalışma yaptı.

2 saatlik antrenman sonrasında açıklama yapan Torku Konyasporlu futbolcu Volkan Fındıklı, milli maç arasını iyi değerlendirmek istediklerini kaydetti. Fındıklı, “İlk 3 hafta sonunda istediğimiz sonuçları alamadık. Galip gelemedik. Son Galatasaray maçında da farklı şekilde mağlup olduk. Tabii moralleri bozsa da bu milli takım arasını iyi değerlendirip Osmanlıspor maçı ile iyi bir giriş yapacağımızı düşünüyorum. 3 puanla tanışacağımızı düşünüyorum. Milli maçlara Konyalı sporseverlerin en üst seviyede destek vereceğini biliyorum. Onun için de milli takıma başarılar diliyorum. Biz de önümüzdeki günlerde bu arayı iyi değerlendirip lige iyi bir şekilde devam etmek istiyoruz” dedi.