Holmen'den 1 yıllık imza

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Torku Konyaspor, Fenerbahçe'den sezon sonuna kadar kiraladığı İsveçli futbolcu Samuel Holmen ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün basın sözcüsü Ahmet Baydar, Büyükşehir Torku Arena Stadı'nda düzenlenen imza töreninde yaptığı açıklamada, Holmen'in Türkiye'de çok iyi tanınan bir oyuncu olduğunu söyledi.

İsveçli oyuncunun takıma önemli katkı sağlayacağına inandıklarını ifade eden Baydar, transferin gerçekleşmesinin kendilerini mutlu ettiğini bildirdi.

Kulüp sportif direktörü Murat Erdoğan ise Holmen'in forma giydiği takımlarda başarılı maçlar çıkardığını aktardı.

"Artık rakiplerimize korku salacağız"

İsveçli oyuncunun örnek kişiliğe sahip olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Bundan önce de bu oyuncuyu transfer etmek istedik ama bugüne nasip oldu. Böylesine büyük bir futbolcuyu kadromuza katmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Orta sahamız daha da güçlendi. Artık rakiplerimize korku salacağız" dedi.

Erdoğan, Holmen'in Fenerbahçe'ye karşı forma giymeyeceğine ilişkin sözleşmede ek madde bulunmadığına işaret ederek, futbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzaladıklarını ifade etti.

"Messi değilim ama takımıma faydalı olmak için oynayacağım"

İsveçli oyuncu Holmen ise Torku Konyaspor'a geldiği için mutlu olduğunu kaydetti. Transfer dönemi içinde birçok kulüple görüştüklerini anlatan Holmen, "Benim için en iyisinin Torku Konyaspor olacağına inanıyorum. Çok uzun yıllar burada oynamak istiyorum. Aykut hocayı önceden beri tanırım. Fenerbahçe'ye beni kendisi transfer etti. Antrenmanlara başlamadan Fenerbahçe'den ayrılmıştı. Bundan dolayı kendisiyle çalışamamıştım. Torku Konyaspor'a yardım etmek için sabırsızlanıyorum. Messi değilim ama takımıma faydalı olmak için oynayacağım. Taraftarın önüne çıkmak için heyecanlanıyorum. Dört gözle antrenmanlara çıkmayı bekliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Holmen 1 yıllık sözleşmeye imza attı.