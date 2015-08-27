Holmen'den Fenerbahçe ve Galatasaray sözleri...

Galatasaray maçıyla ilgili düşüncelerini anlatan Holmen, Fenerbahçe ile sezon başında antrenmanlara çıktığını ve fiziksel olarak kendini lige hazır hissettiğini belirtti.

Torku Konyaspor ile de antrenmanlara çıktığını ve takım hakkında bilgi sahibi olmaya başladığını dile getiren Holmen, "İyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum. Ben de üstüme düşen görevi yapmak istiyorum. Takımımıza katkıda bulunup, başarılara imza atmayı hedefliyorum. Takımımızı en güzel yere taşımak amacımız" diye konuştu.

"Evimizde oynadığımız için favori biziz"

Holmen, Spor Toto Süper Lig'in üçüncü haftasında sahalarında karşılaşacakları Galatasaray'ın geçen hafta sahasında Osmanlıspor'a 2-1 yenildiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Galatasaray bizim maçımızda toparlanmak isteyecektir. Müsabakaya 3 puan parolasıyla çıkacaklardır. Biz de rakip ayırt etmeden maçta elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışmalıyız. Galatasaray'a karşı iyi oynayarak kazanacağımızı düşünüyorum. Evimizde oynadığımız için maçı kazanacak favori takım biziz. Taraftarımız da maça gelerek, bizi desteklesinler. Bu maçta onlara ihtiyacımız olacak."

"Fenerbahçe'de kalamadığım için kızgınım"

İsveçli futbolcu, sezon başında Fenerbahçe ile hazırlık maçlarına çıktığını ve kendini kanıtlamak için çok uğraştığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Fenerbahçe'ye bir kırgınlığım yok. Daha çok çalışıp, takımda kendime yer edinebilirdim. Fenerbahçe'de kalamadığım için kendime çok kızgınım. Hayat benim için yeni başlıyor. Torku Konyaspor'a geldim. Burada kendimi yeniden kanıtlamak istiyorum. Takımım ve yönetim bana güveniyor. Elimden ne geliyorsa, en iyisini yapmak için buradayım. Takımımın bana ihtiyacı var. Ben de o ihtiyacı gidermek için çalışacağım."