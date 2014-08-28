Holosko: "Üzgünüm ama kırgın değilim"

Çaykur Rizespor Başkanvekili Halim Mete yeni transfer edilen futbolcular ile beraber bir basın toplantısı yaparak temsili imza attılar.

2014-2015 sezonunun başlamasına bir gün kala Çaykur Rizespor’da yapılan forma giyme ve imza törenine yeni transfer edilen oyuncular; Holosko, Giray, Murat, Aykut ve Engin ve yöneticiler Halim Mete, Mehmet Erdoğan, Ömer Ofluoğlu ve Mustafa Baltacı katıldı.

Burada bir konuşma yapan Çaykur Rizespor Başkanvekili Halim Mete daha önce aynı masada Mehmet Özdilek ile bir imza töreni yaptıklarını söyleyerek; “O gün 4 veya 5 transfer yapacağımızı söyledik. Şu an burada beş transferimiz ile beraberiz. Son olarak Beşiktaş kulübünden Holosko’yu aldık. Daha önce Giray, Murat, Aykut ve Engin’i transfer ettik. Bizi tercih ettikleri için hepsine teşekkür ediyorum. Rizespor’un ta Avusturya’da taraftarı var. Her yerde Çaykur Rizespor’un taraftarı var. Taraftarımıza iyi bir sezon izletmek istiyoruz. Bunu da futbolcular teknik ekip yapacak. Forma giyme törenini bugün yaparak temsili imza atıyoruz. Tüm ekibe ve camiamıza yeni sezon hayırlı olsun” dedi.

Rize’ye gelerek toplantıya katılan Beşiktaş’tan yeni transfer edilen Holosko, Rize’de olmaktan çok mutlu olduğunu ifade ederek “Ben devamlı oynamak istiyorum. Burada olmaktan gerçekten mutluyum. Transfer olmama en büyük etken Mehmet Özdilek hocadır. Onunla konuştuktan sonra kararımı vererek buraya geldim. Yarınki maça çıkmak için hazırım. Ben yedi sene Beşiktaş’ın formasını giydim, ayrıldığım için üzgünüm ama kırgın değilim. Dün oynanan maçta elendikleri için bende üzüldüm. Çaykur Rizespor’da bundan böyle 13 numaralı formayı giyeceğim. Başarılı olarak en çok golü atan oyuncu olmak istiyorum ” diye konuştu.

Antalyaspor’dan Çaykur Rizespor’a transfer olan Giray Kaçar, takımı adına iyi bir sezon olmasını dileyerek, “Burada çok mutluyum. Uzun süre Karadeniz’de top oynadım. Bu yörenin insanıyla dokumun uyuştuğunu sanıyorum. Buradaki taraftarın isteklerini iyi biliyorum. Onları sahada temsil etmek için buradayım. Bu takıma katkı sağlamak için geldim, hocamızın da hedeflerini biliyorum. Bu hedeflere kakı sağlamak için geldim. Çok sıcak bir ortamımız var. Başkanlarıma ve hocama teşekkür ediyorum. Bize güvenenleri mahcup etmeyeceğim” ifadelerini kullandı.

12 yıl Galatasaray’da oynadıktan sonra Rize’ye transfer olan Aykut Erçetin, “Benim için Rizespor’a gelmek kolay bir karar değildi. Çaykur Rizespor geçen yıl kendini ligde tuttu. Bu sezon hedeflerimiz daha büyük. Çok istikrarlı iyi bir hocamız var. Rizespor ligde kalmaya değil de daha yüksekleri hedefliyor. Bizim takımın hedefleri 5-6 olmak olacaktır. Ben bu yüzden buradayım. Galatasaray’dan ayrılıp buraya gelerek kendimi ispatlamak istedim. Kamplara yetişemedim ama kendimi hazır tuttum. Şu an lige hazırım. İlk maçımız ardından oynanacak milli maç arası benim içinde faydalı olacak. Hepimizin hedefi oynamak değil, Rizespor’u en iyi yerlere taşımak olacaktır” şeklinde konuştu.

Çaykur Rizespor’un Antalyaspor’dan bir diğer transferi Murat Duruer, kendisine güvenenlere teşekkür ederek “Geçen senede iyi bir kadromuz vardı. Takviyeler yapıldı. Yarın iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Çok başarılı bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum. Buradaki arkadaşlarıma da iyi bir sezon geçirmelerini temenni ediyorum” sözlerini kullandı.

Çaykur Rizespor’un en genç transferi olan Engin Bekdemir ise “Mehmet hocamıza teşekkür ediyorum, bende Rizespor’a katkı sağlamak için buradayım. İnşallah yarın iyi bir başlangıç yaparız” dedi.