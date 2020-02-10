Holstein Kiel-St. Pauli maçı canlı bahisle Misli.com'da

Orta sıralarda yer alan Kiel 4 maçtır kazanamıyordu ancak geçen hafta Karlsruher deplasmanında 2-0’lık neticeyle yeniden morallendiler. Jannik Dehm ve Philipp Sander sakatlıkları bulunan oyuncular.

Ligde kalma mücadelesi veren St. Pauli, ligin ilk yarısındaki maçı evinde 2-1 kazanmıştı. Bu sezon çıktıkları 9 deplasman maçında henüz 3 puanla tanışamadılar. Geçen hafta şampiyonluk yarışında olan Stuttgart karşısında uzun süre maçı önde götürseler de bitime doğru yedikleri golle 1-1 sonuçla sahadan ayrıldılar. James Lawrence, Christopher Avevor ve Christian Conteh sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecekler.

CANLI BAHİS OYNANACAK MAÇ İÇİN İSTATİSTİKLER

Holstein Kiel’in iç sahada oynadığı son 6 lig maçının 4’ünde 2,5 Gol Üstü sonuçlar çıktı.

Holstein Kiel’in evinde oynadığı 9 lig maçında da Karşılıklı Goller oluştu.

Pauli 14 maçtır deplasmanda kazanamıyor.

Pauli son 4 deplasman maçını kaybetti.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Misli.com’da Canlı İzleyebileceğiniz Almanya Bundesliga 2 maçında Misli.com üyelerinin kuponlarında en çok yer verdiği tercih %26’lık oranla ev sahibinin galibiyeti. Sonrasında ise %20’lik oynanma oranıyla karşılıklı gol var tercihi kuponlarda yer almış durumda.

MİSLİ.COM YAZARI BERKAY TOKGÖZ’ÜN ÖNERİSİ NEDİR?

Deplasmanda henüz hiç kazanamayan St. Pauli, bu hafta Holstein Kiel’e konuk oluyor. Sırf bu şartlarda ev sahibi takıma oynanır ama Holstein Kiel de güven veren bir ekip değil. Yine gol bahsine yönelmek daha mantıklı. Her iki takım da fileleri havalandırır ve maç KG VAR olur.