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29.04.2020 - 16:54 |

Honore Gomis: Bafetimbi Galatasaray'a dönebilir

Ümraniyespor'un Senegalli futbolcusu Honore Gomis, kuzeni Bafetimi Gomis'in Galatasaray'a dönme ihtimaliyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Honore Gomis: Bafetimbi Galatasaray'a dönebilir

Radyospor'un sorularını yanıtlayan Ümraniyespor'un Senegalli futbolcusu Honore Gomis, kuzeni Bafetimi Gomis'in Galatasaray'a dönebileceğini söyledi.

"İnşallah Süper Lig'e çıkarız!"
Corona virüs döneminde evde çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen Gomis, "Türkçe biraz var. Biraz biraz Türkçe konuşuyorum. Evde her zaman antrenmanlara devam ediyorum. İyi gidiyor. Çok iyi bir şekilde çalışıyorum. İnşallah tekrardan liglere döneceğiz. İnşallah Süper Lig'e çıkarız. Play-off şansımız devam ediyor. Evet ben de tekrardan lige dönmek ve futbol oynamak istiyorum. Ümraniyespor çok iyi bir takım. Ben de burada kendimi geliştirdim." dedi.

"Gomis tekrardan Galatasaray'a dönebilir!"
Kuzeni olan Bafetimbi'yle sürekli konuştuğunu söyleyen başarılı futbolcu "Bafetimbi Gomis'le konuşuyorum. Arabistan'a gitti çünkü orada çok para var. Bafetimbi Gomis inşallah Türkiye'ye dönecek. Galatasaray'da tekrardan oynayabilir. Bu durum kesinlikle ihtimal dahilinde." şeklinde konuştu.

Gomis'in Lyon günleri...

Honore Gomis: Bafetimbi Galatasaraya dönebilir

 

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