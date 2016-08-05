Hora sağlık kontrolünden geçti

Yeşil-beyazlı takım Romanya 1. Lig takımlarından Panduri Targu Jiu forması giyen Ioan Hora ile anlaştı.

Resmi imzaların atılması için Konya'ya gelen 27 yaşındaki Rumen oyuncu sağlık kontrolünden geçti.

Medicana Konya Hastanesi’nde yapılan sağlık kontrolünde Ioan Hora bir dizi sağlık testinden geçirildi.

Yapılan taramada golcü oyuncunun herhangi bir sağlık probleminin olmadığı bildirildi. Yeşil-beyazlıların Ioan Hora ile 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.