Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerNba Haberleri Houston Rockets Westbrook'u kadrosuna kattı
17.07.2019 - 14:49 | | ANKARA (AA)

Houston Rockets Westbrook'u kadrosuna kattı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Houston Rockets, Chris Paul takası karşılığında Oklahoma City Thunder'dan yıldız oyuncu Russell Westbrook'u kadrosuna kattı.

Houston Rockets Westbrook'u kadrosuna kattı
ABONE OL

Kulüplerden yapılan açıklamaya göre, Houston Rockets, oyun kurucusu  Chris Paul'un yanı sıra 2024 ve 2026 ilk tur draft hakkını Oklahoma City  Thunder'a verme karşılığında Russell Westbrook'u renklerine bağladı.

Kariyeri boyunca formasını giydiği Thunder formasıyla 821 maça çıkan  ve kulübün efsaneleri arasına adını yazdıran Westbrook, 23 sayı, 8,4 asist, 7  ribaunt ve 1,79 top çalma ortalamasıyla oynadı. NBA'de 2016-17 sezonunun en  değerli oyuncusu seçilen 30 yaşındaki basketbolcu, 8 kez all-star, 2'şer kez  all-star'ın en değerli oyuncusu, sezonun sayı ve asist kralı oldu.

Kariyerinde 9 kez all-star seçilen 34 yaşındaki Paul ise 950  karşılaşmada 18,5 sayı, 9,7 asist, 4,5 ribaunt, 2,23 top çalmalık performans  sergiledi.

    Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Djokoviç'ten Yeni Pazar'a 5 milyon dinar bağış
      Djokoviç'ten Yeni Pazar'a 5 milyon dinar bağış
    2. Transfer haberleri | Manul Pellegrini defteri Betis'i aştı
      Transfer haberleri | Manul Pellegrini defteri Betis'i aştı
    3. Son dakika | Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek dönemi sona erdi
      Son dakika | Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek dönemi sona erdi
    4. İngiliz futbol takımı Wigan Athletic iflasın eşiğinde
      İngiliz futbol takımı Wigan Athletic iflasın eşiğinde
    5. Transfer haberleri | Başakşehir'den Junior Fernandes hamlesi
      Transfer haberleri | Başakşehir'den Junior Fernandes hamlesi



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Rebocho'dan olay sözler: 6 ay boyunca para alamadım!

    Rebocho'dan olay sözler: 6 ay boyunca para alamadım!

    Rıza Çalımbay: İddiamız devam ediyor

    Rıza Çalımbay: İddiamız devam ediyor

    Arsenal 18 yaşındaki Saka'nın sözleşmesini uzattı

    Arsenal 18 yaşındaki Saka'nın sözleşmesini uzattı

    Fenerbahçe salonda çalıştı

    Fenerbahçe salonda çalıştı

    Sıradaki Haber