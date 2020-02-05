Sergen Yalçın'ın yeni prensi Boateng

SERDAR SARIDAĞ

Ara transferin son günü Fiorentina’dan Kevin Prince Boateng’i kadrosuna katarak, hücum hattını daha da güçlendiren Beşiktaş, Ganalı oyuncuyu sadece Burak Yılmaz ve Umut Nayir ile rekabet etmesi için değil, Kevin N’Koudou, Abdoulay Diaby ve Adem Ljajic ile de forma yarışı yapması için renklerine bağladı.

Üçüncü bölgenin her alanında oynayabildiği için transfer edilen Boateng’e geniş kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçirdikten sonra imza attırıldığı öğrenilirken, Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın bu oyuncunun gelmesi nedeniyle zaman zaman çift forvetli sistemi de uygulayabileceği ortaya çıktı. Genellikle forvet ve forvet arkası oynadığı için Boateng’i ilk etapta bu bölgelerde düşünen Yalçın, yeni transfer sayesinde kadro içerisinde bazı oyuncuların yerlerini de değiştirebilecek. Boateng’e forvet arkasında görev vermesi durumunda Ljajic’i kanatlarda kullanabilecek olan siyah-beyazlı teknik adamın, uygun maliyeti nedeniyle transferin son gününde Ganalı oyuncuya onay verdiği öğrenildi.

Beşiktaş dışında farklı takımlardan da teklif alan Boateng’in önceki gün Vodafone Park’ı gezerken yöneticilerle yaptığı sohbette, siyah-beyazlı takımı tercih ettiği için çok mutlu olduğunu söylediği kaydedildi. Yıldız futbolcunun, “Kariyerimde yeni bir çıkış yakalamak istiyorum ve Beşiktaş’ın bu anlamda bana en uygun kulüp olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş taraftarının bu konuda bana çok destek vereceğini de hissediyorum. Dilerim takımımız başarılı olur ve ben de performansımla taraftarımızı mutlu edebilirim” ifadelerini kullandığı aktarıldı.