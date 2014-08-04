Hurşut Meriç Çaykur Rizespor'dan ayrıldı

Kulüp basın sözcüsü Aykut Ferah, yaptığı yazılı açıklamada, Hurşut Meriç ile karşılıklı anlaşarak, yolları ayırdıklarını ifade etti. Ferah, kulübe yaptığı hizmetlerden dolayı futbolcuya teşekkür ederek, "Bundan sonraki futbol yaşamında da üstün başarılar dileriz" ifadesini kullandı.

Hurşut Meriç, geçen sezon Karadeniz ekibinde 12 maçta, 371 dakika görev almıştı. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, tecrübeli futbolcuyu bu sezon kampa dahil etmemişti.