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27.07.2013 - 02:30 |

Hurşut Meriç imzaladı

SPOR Toto Süper Ligin yeni ekiplerinden Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği’nden Hurşut Meriç ile 3 yıllık anlaşma imzaladı.

Hurşut Meriç imzaladı
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Kulüp Basın Sözcüsü Aykut Ferah, Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın isteği doğrultusunda transfer çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Hurşut Meriç kadromuza katmak istediğimiz önemli oyunculardan biriydi. Yeni oyuncumuzla 3 sezonluk sözleşme imzaladık. Hurşut, Avusturya kampına katılarak takımla birlikte antrenmanlara başladı” dedi.

Atiba Antalya’da
Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Medical Park Antalyaspor kadrosuna bir yıldızı daha kattı. Saso Fornezzi ile başlayıp, Serkan Balcı, Milan Baros ve Anton Ferdinand ile devam eden bombalara eklenen son isim ise Kanadalı Atiba Hutchinson oldu. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada daha önce anlaşma sağlanan Ferdinand’ın da pazartesi günü imza için Antalya’ya geleceği açıklandı. Kulüp Başkanı Gencer, bir yıldız daha alacaklarını ifade etti.

Paşa’nın hedefi Sejad Salihovic
Süper Lig’de sezona daha güçlü kadro ile girmek isteyen Kasımpaşa’nın Hoffenheim’ın orta sahası Sejad Salihovic ile ilgilendiği öğrenildi. Alman gazetesi Bild’in haberinde, kulüp menajeri, kendilerine Salihovic hakkında henüz resmi bir teklif gelmediğini söylerken, 28 yaşındaki futbolcu ayrılabileceğinin sinyallerini verdi. 2006’dan bu yana Hoffenheim formasını terleten tecrübeli oyuncu, “Yeni bir heyecan içine girebilirim” diye konuştu.

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