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HaberlerTrabzonspor Haberleri Hüseyin Çimşir: "Avantaj kaybettik"
27.06.2020 - 23:45 |

Hüseyin Çimşir: "Avantaj kaybettik"

Süper Lig'de Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir açıklamalarda bulundu. Çimşir, "Avantaj kaybettik, 5 hafta daha var ve neler olacak göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Hüseyin Çimşir: "Avantaj kaybettik"
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Süper Lig'de Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir açıklamalarda bulundu.

"Oyunla ilgili konuşmak istemiyorum, kötü oynadık ve berabere kaldık. Avantaj kaybettik, 5 hafta daha var ve neler olacak göreceğiz. Çok fazla konuşmak istemiyorum. Bırakmadan yolumuza devam edeceğiz."

Hüseyin Çimşir: Avantaj kaybettik

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