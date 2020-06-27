27.06.2020 - 23:45 |
Hüseyin Çimşir: "Avantaj kaybettik"
Süper Lig'de Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir açıklamalarda bulundu. Çimşir, "Avantaj kaybettik, 5 hafta daha var ve neler olacak göreceğiz" ifadelerini kullandı.
Süper Lig'de Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir açıklamalarda bulundu.
"Oyunla ilgili konuşmak istemiyorum, kötü oynadık ve berabere kaldık. Avantaj kaybettik, 5 hafta daha var ve neler olacak göreceğiz. Çok fazla konuşmak istemiyorum. Bırakmadan yolumuza devam edeceğiz."
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