Hüseyin Çimşir: "Biz buralara hakkımızla geldik"

Süper Lig'de Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir açıklamalarda bulundu.

"Bugün maçın geneline baktığımız zaman 1 puan sevindirici. Özellikle maçın başında da söylemiştim, Beşiktaş topa sahip olan bir takım. Biz topu bir dönem onlara verdik ama topu kazandıktan sonra top kayıpları yaptık, geçişle alakalı sıkıntılar yaşadık."

"45-65 arası ciddi bir baskı oldu"

"2. yarıya başlarken baskı bekliyorduk ama 45-65 arası ciddi bir baskı oldu. 70'ten sonra oyuna ortak olduk. Ondan sonra da pozisyon verdik ama son dakikada golü atmak, bu taraftarın önünden 1 puan kazanmak önemliydi."

"Kimsenin bize puan verdiği yok"

"Biz buralara emeğimizle, hakkımızla geldik. Sonuna kadar bu yarışın, bu mücadelenin içindeyiz. Farklı farklı algılar oluşturuluyor, kimsenin bize puan verdiği yok, kendi emeğimizle puanları kazanıyoruz."

"Bazen skora göre geriye yaslanma oluyor. Biz daha çok merkezi kapatıp Beşiktaş'ı ortaya zorlamıştık. Bunu planladık ama oyunun bir bölümünde merkezde çok boşluklar oldu. Bu bizim planımız dahilinde değildi.

Hüseyin Çimşir, oyunun her hafta daha da ilerleyeceğini ifade ederek şunları söyledi: "Tempo olarak baktığımızda Sivas maçında 65 dakika ciddi tempo yaptık. Bu tempo düşüklüğü değil. Burada tabii skordan dolayı geri çekme olur. Oynamaya çalışan bir takımız. Beşiktaş'ın belki son şansı olduğu için bastırdı. Biz daha dirençli olmalıydık, bunun eksikliği vardı. Ama bizim takım tempoyu giderek artıracak."

Şampiyonluk hedefini yineleyen bordo-mavili hoca, "Şampiyonluğu konuşuyoruz. Oyuncular da ben de daha önce dile getirdim. Bizim bir hayalimiz var. Sezon sonuna kadar ilerleyeceğiz. Bir hayalimiz var ve mücadele ediyoruz" yorumunu yaptı. 'Aceleye gerek yok'

"Sörloth için aceleye gerek yok"

Golleriyle yıldızlaşan Alexander Sörloth'un bonservisinin Crystal Palace'tan alınıp alınmayacağıyla ilgili konuya da cevap veren Hüseyin Çimşir, "Sörloth'un bir yılı var. Acele etmeye gere yok. Zaten opsiyon hakkı bizim. Sonuna kadar bekleyeceğiz" dedi.