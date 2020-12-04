HÃ¼seyin Ã‡imÅŸir: Ã‡ok mutlu ve heyecanlÄ±yÄ±m

BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor'un yeni teknik direktÃ¶rÃ¼ HÃ¼seyin Ã‡imÅŸir, takÄ±ma ciddi katkÄ±lar saÄŸlamak iÃ§in geldiÄŸini belirterek, "Ã‡ok mutlu ve heyecanlÄ±yÄ±m." ifadesini kullandÄ±.Â

Ã‡imÅŸir, mavi-beyazlÄ± kulÃ¼bÃ¼n basÄ±n birimine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Trabzonspor'dan sonra Erzurumspor'da olmanÄ±n Ã¶nemine dikkati Ã§ekti.Â

Oyuncularla gÃ¼zel iÅŸler yapacaklarÄ±nÄ± kaydeden Ã‡imÅŸir, "Oyuncularla bu sene hedeflediÄŸimiz ÅŸekilde bu ligi bitirip Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±llarla alakalÄ± Ã§ok ciddi iÅŸler yapacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Uzun vadeli plan yapmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Ä°lk antrenmanda oyuncu grubuyla ilgili gÃ¼zel geri bildirimler aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. OyuncularÄ±n ilgisi alakasÄ±, antrenmana katÄ±lÄ±mlarÄ± son derece Ã¶nemliydi. O anlamda o Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rdÃ¼m. Ä°nÅŸallah onlarla birlikte hedeflediÄŸimiz doÄŸrultuda Ã§ok daha saÄŸlÄ±klÄ± ÅŸekilde devam ederiz." deÄŸerlenirmesinde bulundu.

Ã‡imÅŸir, bÃ¼tÃ¼n futbolculara ihtiyacÄ±nÄ±n olduÄŸuna iÅŸaret ederek ÅŸunlarÄ± aktardÄ±:Â

"Ã‡ok mutlu ve heyecanlÄ±yÄ±m. BÃ¶yle gÃ¼zide bir kulÃ¼pte teknik direktÃ¶r olarak gÃ¶reve baÅŸlamak benim iÃ§in son derece Ã¶nemliydi. OyuncularÄ±n hepsine Ã§ok ihtiyacÄ±mÄ±z var. Ã‡arÅŸamba pazar maÃ§larÄ± oynayacaÄŸÄ±z ve Ã§ok yoÄŸun bir fikstÃ¼re giriyoruz her oyuncuya ihtiyacÄ±mÄ±z var. Herkesin hazÄ±r olmasÄ± gerekiyor. Ä°nÅŸallah onlarla birlikte bu baÅŸlangÄ±cÄ± iyi yapÄ±p sonunu iyi getireceÄŸiz. TaraftarÄ±n ilgisinden dolayÄ± da teÅŸekkÃ¼r ederim inÅŸallah onlarÄ± mahcup etmem. Bu bize daha fazla sorumluluk yÃ¼klÃ¼yor. OnlarÄ±n da beklentisi var ismimizle alakalÄ±. Ä°nÅŸallah daha Ã§ok gayret gÃ¶stererek onlarÄ±n bu sevgi ve alakasÄ±na layÄ±k olmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rÄ±z."Â

Ekip halinde Ã§ok iddialÄ± olduklarÄ±nÄ± ifade eden Ã‡imÅŸir, yoÄŸun tempo nedeniyle camia ve taraftarÄ±n kendilerine destek olmalarÄ± gerektiÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.