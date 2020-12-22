Hüseyin Çimşir kimdir? Hüseyin Çimşir kaç yaşında, nereli? Hüseyin Çimşir çalıştırdığı takımlar...

Çimşir, 2013-2014 yılları arasında Akhisar Belediyespor, 2015-2017 yılları arasında Osmanlıspor, 2017 yılında Konyaspor ve 2018-2019 yılları arasında Trabzonspor'da yardım antrenör olarak görev yaptı. Peki, Hüseyin Çimşir hangi takımın teknik direktörü?

HÜSEYİN ÇİMŞİR KİMDİR?

Çimşir, 26 Mayıs 1979 tarihinde Araklı'da dünyaya geldi. Futbola Trabzonspor altyapısında başladı ve A Takıma alındı. Igor Nikolovski karşılığında Sakaryaspor takımına verildi. Sonra Antalyaspor takımında forma giydi, tekrar Trabzonspor'a döndü. 2008-2009 futbol sezonu dahil Trabzonspor'da mücadele eden ve bir dönem kaptanlık yapan Hüseyin Çimşir, 2008-2009 sezonu ardından sözleşmesi bitince Trabzonspor ile anlaşamayınca takıma devam etmedi. Bursaspor ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır.

2007-2008 sezonunda Fenerbahçe maçında yaptığı hatalardan dolayı Trabzonspor taraftarının hedefinde yer aldı. 2012-13 sezonunun sonunda futbolu bırakarak Trabzon Akçaabat FK U14 takımında ilk teknik direktörlük görevine başladı. 2013-2014 yılları arasında Akhisar Belediyespor, 2015-2017 yılları arasında Osmanlıspor, 2017 yılında Konyaspor ve 2018-2019 yılları arasında Trabzonspor'da yardım antrenör olarak görev yaptı.

30 Aralık 2019 tarihinde Ünal Karaman'ın istifa etmesi üzerine Trabzonspor teknik direktörlüğü görevine getirildi. 20 Temmuz 2020 tarihinde görevinden ayrılmıştır. 2 Aralık 2020 tarihinde BB Erzurumspor takımında teknik direktörlük yapmaya başladı. 21 Aralık'ta Erzurumspor'dan da ayrıldı.