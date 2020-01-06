Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Hüseyin Çimşir, Trabzonspor'un 40. teknik direktörü oldu
06.01.2020 - 13:31 | | TRABZON (İHA)

Hüseyin Çimşir, Trabzonspor'un 40. teknik direktörü oldu

Teknik Direktör Ünal Karaman'ın görevinden ayrılmasından sonra göreve gelen 40 yaşındaki Hüseyin Çimşir, Trabzonspor'un 40. teknik direktörü oldu.

Hüseyin Çimşir, Trabzonspor'un 40. teknik direktörü oldu
ABONE OL

Trabzonspor'un 53 yıllık tarihinde bugüne kadar 10'u yabancı, 29'u Türk olmak üzere toplam 39 çalıştırıcı görev yaptı. Karadeniz ekibinde, üçer Belçikalı ve Alman, birer İngiliz, Brezilyalı, Bosna Hersekli ve Gürcü teknik adam çalıştı.

Şampiyon teknik adamlar Trabzonlu
Bordo-mavililer, 1975-76, 1976-77, 1979-80 ve 1983-84 sezonlarında Ahmet Suat Özyazıcı, 1978-79 ve 1980-81 sezonlarında ise Özkan Sümer ile lig şampiyonluğunu elde etti. Trabzonspor'da en başarılı teknik adam Ahmet Suat Özyazıcı ve Özkan Sümer olarak göze çarparken, son dönemlerde Trabzonspor'da görev yapan teknik direktörler arasında ise en başarılı olarak göze çarpan isim Şenol Güneş oldu. Güneş döneminde Trabzonspor 3 kez şampiyonluğun kapısından döndü.

Trabzonspor'da futbol oynayıp teknik adam olanlar
Hüseyin Çimşir, Trabzonspor'da futbolcu ve teknik direktör olarak görev alan 12 çalıştırıcıdan biri oldu. Bordo-mavililerde daha önce Ahmet Suat Özyazıcı, Özkan Sümer, Şenol Güneş, Ali Kemal Denizci, İlyas Akçay, Turgay Semercioğlu, İhsan Derelioğlu, Tolunay Kafkas, Hami Mandıralı, Shota Arveladze ve Ünal Karaman hem futbol oynayıp hem de teknik direktörlük yapmıştı.

Ahmet Ağaoğlu döneminin 3 teknik adamı
Trabzonspor'da 8 Nisan 2018'de göreve gelen Başkan Ahmet Ağaoğlu daha önce Rıza Çalımbay ve Ünal Karaman ile çalıştı. Karaman'ın ayrılmasından sonra teknik direktör olarak görevine devam eden Hüseyin Çimşir, Ağaoğlu'nun görevde bulunduğu 638 günlük süre boyunca çalışacağı üçüncü teknik direktör oldu.

Trabzonspor'un lig tarihinde görev alan teknik direktörleri şöyle:
Hayri Gür, Halil Özyazıcı, Harun Kırman, Ahmet Karlıklı, Erdoğan Gürhan, Altan Santepe, Kamuran Soykıray, Mustafa Ertan, Ahmet Suat Özyazıcı, Şükrü Ersoy, Özkan Sümer, İlyas Akçay, Jurgen Sunderman (Almanya), Metin Türel, Werner Biscup (Almanya), Şenol Güneş, Urbain Breams (Belçika), George Leekens (Belçika), Yılmaz Vural, Ali Kemal Denizci, Gordon Milne (İngiltere), Giray Bulak, Sadi Tekelioğlu, Hans Peter Briegel (Almanya), Samet Aybaba, Turgay Semercioğlu, Ziya Doğan, İhsan Derelioğlu, Vahid Halilhodzic (Bosna Hersek), Sebastio Lazoroni (Brezilya), Ahmet Özen, Ersun Yanal, Hugo Broos (Belçika), Tolunay Kafkas. Mustafa Akçay, Hami Mandıralı, Şota Arveladze (Gürcistan), Rıza Çalımbay ve Ünal Karaman

    Inter 2020/21 sezonunda giyeceği formayı tanıttı!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Süper Lig'de dört büyükleri sakatlıklar vurdu
      Süper Lig'de dört büyükleri sakatlıklar vurdu
    2. Arda Turan'ın ikinci çocuğu dünyaya geldi
      Arda Turan'ın ikinci çocuğu dünyaya geldi
    3. Kenan Karaman'ın bonservis bedeli netlik kazandı
      Kenan Karaman'ın bonservis bedeli netlik kazandı
    4. Son dakika | Fenerbahçe'de Gigi Datome ile yollar ayrıldı
      Son dakika | Fenerbahçe'de Gigi Datome ile yollar ayrıldı
    5. Osvaldo Nartallo: Beşiktaş'tan teklif gelirse çalışmak isterim
      Osvaldo Nartallo: Beşiktaş'tan teklif gelirse çalışmak isterim



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Göztepe, Kadıköy'de kazanmak istiyor

    Göztepe, Kadıköy'de kazanmak istiyor

    Hatay halkı Süper Lig coşkusuna hazır

    Hatay halkı Süper Lig coşkusuna hazır

    Gençlerbirliği için tehlike çanları çalmaya başladı

    Gençlerbirliği için tehlike çanları çalmaya başladı

    Cüneyt Dumlupınar: Tek hedefimiz vardı, direkt Süper Lig'e çıkmak

    Cüneyt Dumlupınar: Tek hedefimiz vardı, direkt Süper Lig'e çıkmak

    Sıradaki Haber