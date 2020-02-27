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HaberlerTrabzonspor Haberleri Hüseyin Çimşir’den ‘pozisyon’ uyarısı
27.02.2020 - 07:00 |

Hüseyin Çimşir’den ‘pozisyon’ uyarısı

Trabzonspor’da teknik direktör Hüseyin Çimşir ve ekibi oyuncuları teknik konuda uyardı.

Ligin bitimine 11 hafta kala büyük bir avantaj yakalayan ve bunu korumak isteyen Trabzonspor’da teknik direktör Hüseyin Çimşir ve ekibi oyuncuları teknik konuda uyardı.

Süper Lig’de 6 maçlık galibiyet serisini 2-2’lik Beşiktaş beraberliği ile noktalayan bordo-mavililer, bu hafta sahasında ağırlayacağı Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor. Bu maçın hazırlıklarını sürdüren bordo-mavililerde teknik heyet, özellikle Beşiktaş maçında oyuncuların pozisyonlarını kaybetmeleri noktasında yaşadıkları sıkıntılara dikkat çekti.
Yapılan antrenmanlarda futbolculardan doğru pozisyon almalarını ve bunu muhafaza etmelerini isteyen Trabzonspor teknik heyeti, “Müsabaka içerisinde her zaman problem çözen olmalıyız. Değişimlerini, gir-çıkları doğru yapamazsak problemi çözemeyiz. Maçlarda da bunu yapıyoruz. Buna dikkat edelim. Doğru pozisyon problemi çözüyor” uyarısında bulundu.

Ömür geliyor
29 Ağustos’ta UEFA Avrupa Ligi play-off mücadelesinde AEK ile oynanan maçta sakatlanan ve uzun süre sahalardan uzak kalan Abdülkadir Ömür’ün Çaykur Rizespor karşılaşmasında kulübede olması planlanıyor. Antrenmanlarda da oldukça hırslı ve heyecanlı görünen genç futbolcu, cumartesi günü oynanacak karşılaşmada kadroda yer alması durumunda 183 günlük aranın ardından sahaya çıkacak.

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