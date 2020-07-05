Hüseyin Çimşir’den son uyarılar

Trabzonspor, şampiyonluk için Galatasaray deplasmanından mutlak galibiyet hedeflerken, başarılı teknik adam Hüseyin Çimşir de bordo-mavilileri zafere götürecek tüm çalışmaları yaptı.

Son idmanını Trabzon’da gerçekleştiren ve özel uçakla İstanbul’a gelen Karadeniz ekibinde ilk hedef, Galatasaraylı oyuncuların pas bağlantılarının kesilmesi...



Cim-Bom’un Başakşehir ile oynadığı son maçı izleyen ve yardımcılarıyla birlikte bunun üzerine çalışan Teknik Direktör Çimşir, sarı-kırmızılıların ayağa oynama yönünde etkili olduğuna dikkat çekti.

Cim-Bom’un da kendileri gibi savunmada eksik olduğunu, bunun etkili forvetleri için de bir avantaj olacağını hesap eden başarılı çalıştırıcı, korkmadan Galatasaray’ın üzerine gidebileceklerini ancak tedbiri elden bırakmayacaklarını da ifade etti.



Sol bek Novak’a oldukça iş düşeceğini hesaplayan Hüseyin Çimşir, bu oyuncudan da zorunlu olmadıkça fazla ileriye çıkmaması, giderse de fazla kalmamasını istedi.

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