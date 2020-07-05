Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Hüseyin Çimşir’den son uyarılar
05.07.2020 - 07:00 |

Hüseyin Çimşir’den son uyarılar

Galatasaray’ın son oynadığı Başakşehir maçını izleyen Trabzonspor Teknik Direktörü, ayağa oynayan rakibin pas bağlantılarının kesilmesini istedi, ofansif gücü yüksek oyuncularla Cim-Bom’un savunmasının düşürülmesi hesabını yaptı

Hüseyin Çimşir’den son uyarılar
ABONE OL

Trabzonspor, şampiyonluk için Galatasaray deplasmanından mutlak galibiyet hedeflerken, başarılı teknik adam Hüseyin Çimşir de bordo-mavilileri zafere götürecek tüm çalışmaları yaptı.
Son idmanını Trabzon’da gerçekleştiren ve özel uçakla İstanbul’a gelen Karadeniz ekibinde ilk hedef, Galatasaraylı oyuncuların pas bağlantılarının kesilmesi...

Cim-Bom’un Başakşehir ile oynadığı son maçı izleyen ve yardımcılarıyla birlikte bunun üzerine çalışan Teknik Direktör Çimşir, sarı-kırmızılıların ayağa oynama yönünde etkili olduğuna dikkat çekti.
Cim-Bom’un da kendileri gibi savunmada eksik olduğunu, bunun etkili forvetleri için de bir avantaj olacağını hesap eden başarılı çalıştırıcı, korkmadan Galatasaray’ın üzerine gidebileceklerini ancak tedbiri elden bırakmayacaklarını da ifade etti.

Sol bek Novak’a oldukça iş düşeceğini hesaplayan Hüseyin Çimşir, bu oyuncudan da zorunlu olmadıkça fazla ileriye çıkmaması, giderse de fazla kalmamasını istedi.

Hüseyin Çimşir’den son uyarılar

Guilherme'nin En İyi Anları

Ersan Parlatan: “Bir an evvel kazanmaya başlamamız lazım”
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Vedat Muriç: ‘Zor bir galibiyet aldık’
    Vedat Muriç: ‘Zor bir galibiyet aldık’
  2. Trabzonspor’da Galatasaray’a karşı 4 kilit isim!
    Trabzonspor’da Galatasaray’a karşı 4 kilit isim!
  3. Avrupa'da basketbola Türkiye damgasını vuracak!
    Avrupa'da basketbola Türkiye damgasını vuracak!
  4. Adem Ljajic'in aklı Fenerbahçe derbisinde!
    Adem Ljajic'in aklı Fenerbahçe derbisinde!
  5. Beşiktaş'ın gözdesi Nika Ninua yine kadroya alınmadı
    Beşiktaş'ın gözdesi Nika Ninua yine kadroya alınmadı



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Hakan Çalhanoğlu golünü attı, Milan farka koştu!

Hakan Çalhanoğlu golünü attı, Milan farka koştu!

Okan Buruk: "Günün sonunda kazanan takımdık"

Okan Buruk: "Günün sonunda kazanan takımdık"

Marcao: "Takımımdaki yerimi almaya hazırım"

Marcao: "Takımımdaki yerimi almaya hazırım"

Tahir Karapınar: "İnşallah Fenerbahçe'nin geleceği olacak"

Tahir Karapınar: "İnşallah Fenerbahçe'nin geleceği olacak"

Sıradaki Haber