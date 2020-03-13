Hüseyin Çimşir'den Trabzon’a büyük etki!

Süper Lig’de puanını 52’ye yükselten Trabzonspor, liderliği tekrar devralırken teknik direktörü Hüseyin Çimşir yönetiminde lig ve kupada daha iyi bir performans ortaya koydu.

Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirdiği 40 yaşındaki teknik adamın 70 günde ligde yenilgi yüzü görmeyerek 20 puan çıkardı.Süper Lig’de puanını 52’ye yükselten Trabzonspor, liderliği tekrar devralırken teknik direktörü Hüseyin Çimşir yönetiminde lig ve kupada daha iyi bir performans ortaya koydu. Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirdiği 40 yaşındaki teknik adamın 70 günde ligde yenilgi yüzü görmeyerek 20 puan çıkardı.Trabzonspor, Çimşir yönetiminde, ligin 22. haftasında sahasında Sivasspor’u 2-1 yenerek, 1 maç eksiğine rağmen 298 hafta sonra 44 puanla zirveye yerleşme başarısı gösterdi. Bir sonraki hafta liderliği Başakşehir’e kaptıran bordo-mavililer, 25. hafta sonunda erteleme maçıyla tekrar liderlik koltuğuna oturdu.Öte yandan Trabzonspor, ligin ikinci yarısının ilk 8 haftalık bölümünde ilk yarıya göre daha fazla puan topladı. Ünal Karaman yönetiminde ilk 8 haftada 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle 15 puan toplayan bordo-mavililer, Çimşir ile 5 puan daha fazla elde etmeyi başardı.