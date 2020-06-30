Hüseyin Eroğlu: "İyi vuruş yapabilsek 3 puanla dönebilirdik"

Altınordu, TFF 1. Lig'in 31. haftasında deplasmanda Adanaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Maç sonu basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Geçen hafta yediğimiz gol sonrası moralimiz bozuldu ve bu maça odaklandık. Hedefimiz bu maçtan 3 puanla dönmekti. Maçın ilk yarısında özellikle iyi oyun kurduk. Çok sayıda pozisyon üretemedik ama pozisyon oluşmadan yaptığımız yanlış tercihler sonunda skorda önemli bir katkı gösteremedik. Futbol adına takımımızın tüm özelliklerini sahaya yansıtmayı başardık. Rakibin fizik gücü yüksekti. Atılan uzun toplarda onları almamız bize avantaj sağladı. İkinci yarı oyundan düştük ve üstünlük rakibe geçti. Biz yaptığımız değişikliklerle maçın son dakikaya kadar berabere kalmasını sağladık. İyi vuruş yapabilsek belki 3 puanla dönebilirdik ama bu gerçekleşmedi. Bu anlamda kazanabileceğimiz bir maçtı ama 1 puan almamız iyi gibi duruyor. 3 günde bir maç oynuyoruz ve oyuncularımın performansından memnunum” diye konuştu.