Hüseyin Kırcalı’yı kaybettik

Türk Spor Basınının duayen foto muhabiri Hüseyin Kırcalı (Büyükkırcalı) dün hayatını kaybetti. Yaratıcı spor fotoğraflarının usta ismi Kırcalı’nın vefatı büyük üzüntü yarattı. 1941 yılında Şanlıurfa’da doğan Hüseyin Kırcalı mesleğe 1956 yılında başladı. 1961 yılında Milliyet’in Şanlıurfa ve Diyarbakır muhabirliğini yapan duayen gazeteci 1963 yılında İstanbul’a geldi.

Kırcalı, 1 Temmuz 1963’te göreve başladığı Milliyet gazetesi spor servisinde kesintisiz olarak 37 yıl görev yaptı. İlk uluslararası ödülünü 1965’te World Press Contes’ten (Hollanda) aldı.

Daha sonraki yıllarda Japonya’da Nikkon Club’ın düzenlediği uluslararası yarışmalarda, siyah-beyaz ve renkli fotoğraf dallarında, birçok kez çeşitli ödüller kazandı. Çin Halk Cumhuriyeti’nde yapılan bir yarışmada “şeref sertifikası” elde etti. Stern (Almanya) dergisinin yıllıklarında fotoğrafları yayınlandı.

Türkiye’de de bir çok ödül kazanan, efsane Spor Müdürü Namık Sevik adına konan ödülün 2007 yılında sahibi olan Hüseyin Kırcalı 10 Olimpiyat ve 6 Dünya Kupası’nda görev aldı. Kırcalı’nın çektiği fotoğraflar büyük beğeni kazanırken birbirinden ünlü sporcularla yaptığı röportajlar da ses getirdi.

Hüseyin Kırcalı, bugün saat 11.00’de Şanlıurfa Bediüzzaman Aile Mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacak.

Milliyet ailesi olarak Hüseyin Kırcalı’ya Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine baş sağlığı dileriz.

Kırcalı’nın 1972 yılında Japonya’da Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu Muhammed Ali Clay ile yaptığı röportaj büyük beğeni toplamıştı.