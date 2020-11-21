Hüseyin Yücel'den Beşiktaş'a 5 milyon TL

Fikret Orman döneminde yönetimde yer alan ve her fırsatta kulübe destek olmayı sürdüren Hüseyin Yücel, son olarak siyah-beyazlı kulübün jimnastik takımına sponsor oldu. Yücel'in yönetiminde olduğu Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş Jimnastik Takımı'na isim sponsoru olurken, siyah-beyazlı kulübün kasasına bu anlaşmadan 2 milyon TL girdi. Beşiktaş Jimnastik Takımı sezon boyunca Beşiktaş Bahçeşehir Koleji Jimnastik Takımı olarak mücadele edecek.

'Bırakmam Seni' kampanyasına 1 milyon TL

Yönetimde olmamasına karşın her fırsatta birlik beraberlik çağrısı yapan Hüseyin Yücel, Bırakmam Seni kampanyasında canlı yayına bağlanarak "Sen, ben yok, Beşiktaş var. Her fırsatta yönetime destek olmak için elimizden geleni yaparız" diyerek 1 milyon 903 TL bağışta bulunmuştu. Kulübün çıkardığı maskelerden yüklü miktarda alım yapan Yücel, ardından da yeni sezon formalarından 1903 adet alarak desteğini sürdürmüştü. Eski yönetici Hüseyin Yücel, kulübe bu sezon toplamda 5 milyon TL'yi bulan destek sağladı. Jimnastik takımı için yapılan sponsorluk anlaşmasının önümüzdeki günlerde Beşiktaş Kulübü tarafından duyurulması bekleniyor.