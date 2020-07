Huzurlarınızda Cedi Osman

ÜMİT AVCI

Türk Basketbolu’nun NBA’deki yeni gururu Cedi Osman, kendisi adına çok güzel bir sezonu geride bıraktı. Cleveland’ın en gözde oyuncularından birisi haline gelen, Mehmet Okur’dan sonra NBA All Star organizasyonunda boy gösteren 2. Türk oyuncu olarak tarihe geçen milli basketbolcu, yaşadıklarını ve bundan sonraki hedeflerini Milliyet’e anlattı....

Takım olarak çok iyi olmasa da bireysel olarak çok iyi bir sezonu geride bıraktığının altını çizen Cedi, “Benim için asıl önemli olan ilk iki sezonu orada başarıyla bitirmekti. Çünkü en zor iki sene ilk gittiğiniz çaylak sezon ve hemen ardından gelen sezondur. Ben o dönemi iyi atlattım diyebilirim. İlk başlarda inişler çıkışlar yaşadık ama önemli olan sezonu iyi bitirmekti ve bunu da başardığımı düşünüyorum” dedi.

NBA’de sürekli taşların yerinden oynadığı, Cleveland’da da LeBron James’in takımdan ayrılmasıyla yeni bir yapılanma dönemine girildiğini hatırlattığımız ve bunun kendisini nasıl etkilediğini sorduğumuz yıldız basketbolcu, “Benim için iyi oldu aslında. LeBron gittikten sonra benim için bir yer açıldı. Daha önce de zaten beni oynatacaklarını ve gençlere şans vereceklerini söylüyorlardı. Benim için büyük bir tecrübe oldu bu sene ve neler yapabileceğimi görme açısından da çok önemli bir sezondu. 30 dakikanın üzerinde ortalamayla sahada kaldım maçlarda. Bu da hedeflerimden biriydi bu sene, o şansı bulmuş oldum” diye konuştu.

Her zaman gelirim

İlk hedefin gruplardan çıkmak olduğunu ifade eden başarılı oyuncu, “İki gruptan çıkalım, sonra her şey olabilir. İlk grupta zorlanırız ama çıkacağımıza inanıyorum. Diğer taraftan da Yunanistan kesin olur, Brezilya-Karaağ arasında bir mücadele yaşanır. Orada da ABD’nin 1. olacağını düşünüyorum, sonra ikincilik için de bizimle birlikte Yunanistan, Karadağ ya da Brezilya arasında kıyasıya bir mücadele yaşanacaktır. Bu iki gruptan çıktıktan sonra zaten 16 takım arasına kalıyoruz, sonra da tek tek oynanacak maçlarda her şey olabilir” derken, bazı NBA yıldızlarının belli bir süre sonra milli takımda oynamaya sıcak bakmadığını hatırlattığımızda ise “Play-off’lar ile birlikte bir anda 100 maçlara yaklaşıyor ve yaş ilerledikçe bu tempoyu kaldırmak zorlaşıyor. Bu nedenle gelemeyen kişilere de hak veriyorum. Ancak ben, sağlıklı olduğum her zaman şans gelirse milli takım formasını seve seve giyeceğim” diyerek net konuştu.

Harden’i savunmak zor

James Harden çok zor. Onu savunmak gerçekten çok zor. Ne yapacağını kestiremiyorsunuz. DeMar DeRozan savunmasına da kolay değil. Onunla da bu sezon ilk kez karşılaştık ve zorlandım gerçekten. Geçen yıl da bu sene de aslında çaylak sezonuma rağmen karşı takımın en iyi oyuncularını tutmak zorunda kaldım. LeBron’u pek tutmadım ama onun karşısında olduğum anlarda da çok zorlandım.

Herkesin gözü Çin’de

Çin’de düzenlenecek 2019 Dünya Kupası’nda A Milli Basketbol Takımı ile sahne almak için heyecanlandığını söyleyen Cedi Osman, “Herkes çok heyecanlıdır. Büyük bir organizasyon dünya kupası, Çin’de olması önemli. Çünkü Çin artık basketbol için çok büyük market. Sizler de biliyorsunuz ki artık NBA olamayan oyuncuların ilk durağı gibi oldu Çin. ABD ile aynı grupta yer almamız da heyecanı artırıyor. Kolay bir grupta değiliz. Çek Cumhuriyeti de güçlü bir ekip. Geçen sene Almanya’da 20 sayı geriye düşmüş sonra kazanmıştık ama çok sert oynayan bir takım olduklarını biliyoruz. ABD zaten gücü belli. Japonya’yı çok tanımıyoruz, bu yüzden şimdiden kazanırız, kazanamayız gibi bir iddiada bulunamam ama kesinlikle çok iyi bir turnuva olacak” diye konuştu.

Hedefim şehrin sembolü olmak

Cleveland’da kendisini çok mutlu hissettiğini söyleyen başarılı oyuncu, “Şehirle va takımla çok iyi bir ilişkim var. Takım arkadaşlarım olsun, staff olsun, şehirdeki taraftarlar olsun, hepsiyle çok iyi anlaşıyorum ve orada kalıcı olmak istiyorum. Sonuçta 4 sene üst üste şampiyonluğa oynamış bir organizasyonun içinde yer alıyorum ve benim için orada bulunmak önemli. Şehirdeki herkesle böyle iyi bir diyalog içinde yaşarken de tabii ki hedefim kalıcı olup, o şehrin sembollerinden biri haline gelmek” ifadelerini kullandı.

Ben buna alışkınım

Sezon içinde coachu tarafından performansından övgüyle söz edilen ve “Aslında ona haksızlık yapıyoruz, kendisinden ‘size’ olarak çok daha büyük isimlere karşı oynamak zorunda kalıyor” denen Cedi, bu sözler için de “Aslında Avrupa’dan alışkındım 4 numara oynamaya, milli takımda da oynuyordum aynı pozisyonu. Hücumda çok fazla zorlanmadım. Savunmada ise benden daha uzun ve kalın oyuncuları savunmakta zorlandığım oldu. Tutamasam bile en azından faul yapıp, kolay basket attırmamaya çalışıyordum” yorumunu yaptı.