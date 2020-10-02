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02.10.2020 - 11:18 |

Ianis Hagi, babası Gica'ya nazire yaptı

Galatasaray efsanesi Hagi'nin oğlu Ianis, babasına nazire yaptı, ilk golün altına asistiyle imza attı.

Ianis Hagi, babası Gica'ya nazire yaptı
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Galatasaray'ın Rangers maçında, 2000'li yıllara uzanan duygusal anlar yaşandı.

Cimbom'un efsane futbolcusu Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi, Rangers formasıyla sarı-kırmızılılara karşı sahaya çıktı. Genç Hagi, sergilediği performansla dikkat çekerken, takımının ilk golünü atan Arfield'ı, adeta babasına nazire yaparcasına klas bir asistle buluşturup golü atmasını sağladı.

21 yaşındaki genç maestro, 78. dakikada oyundan çıkarken yerini Ryan Jack'e bıraktı.

Rumen orta saha, yaptığı asistin dışında savunmaya verdiği destek, takımını hızlı hücuma çıkarken attığı isabetli paslarla da dikkat çekti.

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Ianis Hagi, babası Gicaya nazire yaptı

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