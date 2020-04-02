Iasmin Latovlevici Kisvarda kovuldu...

Kulübün izni olmadan ülkesi Romanya'ya giden 33 yaşındaki sol bekin, vatandaşı Grozav ile birlikte sözleşmesi feshedildi.

Gheorghe Grozav ve Iasmin Latovlevici, koronavirüs (Covid-19) salgını korkusuyla kulüpten izin almadan Romanya'ya dönerken, bu hareket karşılıksız kalmadı ve Kisvarda aksiyon aldı.

Kisvarda'dan yapılan açıklama şöyle:

"İki oyuncu izinsiz Romanya'ya gitti. Bu sadece kulübün iç düzenlemelerinin değil, aynı zamanda sözleşmelerinin, takım arkadaşlarının ve akrabalarının sağlıklarının ihlalidir. Bu konuda, kulübü riske atan durumları kabul edemeyiz."

İki oyuncuyu sorumsuzca davranmakla ve sözleşme kurallarını ihlal etmekle suçlayan açıklamada, "Sorumsuzlukları kulübün isteklerine ve güvenliğine karşılık gelmiyor. Bütün bunlar tolere edemeyeceğimiz bir sözleşme ihlali olduğunu kanıtlıyor. Her ne kadar Gheorghe Grozav bize geçmişte çok yardımcı olsa da, bu yaptığı hareket unutulmaz. Bizim için yaptıklarından dolayı ona teşekkür ediyoruz ancak olanları kabul etmiyoruz. Iasmin Latovlevici'nin henüz oynama fırsatı olmamıştı." dendi.

Son olarak Bursaspor'da forma giyen 33 yaşındaki sol bek Latovlevici, Şubat ayında Kisvarda'ya transfer olmuştu ancak henüz forma giymemişti.