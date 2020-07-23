İBB Spor İstanbul 11 yaş üstü lisanslı yüzücülere havuzlarını açıyor

Spor İstanbul'a ait dört tesiste olimpik yüzme havuzlarının 11 yaş üstü lisanslı yüzücülere açılması ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fatih Spor Kompleksi'nde basın toplantısı düzenlendi. Düzenlenen toplantıya İBB Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk, İBB Spor Kulübü Genel Sekreteri Erdem Aslanoğlu ve Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın katıldı.

Medya mensuplarının oldukça yoğun ilgi gösterdiği açılışta İBB Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, ‘’Bugün benim için heyecanlı bir gün. Pandemi sürecinin başından beri havuzlarımızı boş görüyoruz. İstanbul genelinde 21 tane havuzun işletmesini yapıyoruz. Yüzme bizim işimizin içerisinde önemli bir yer kaplıyor. Biz İBB Bilim Kurulu görüşlerine göre hareket ediyoruz. Tesislerin halkın kullanımına çok uygun olmadığını düşündüğümüz için de açılışı ağustos ayının sonuna bıraktık. Yüzücülerimizin bu arayı kapatmaları için ağustos ayı sonuna kadar 11 yaş üstü lisanslı ve A grubu sporcularımızın kullanımına dört tesisimizi açıyoruz. Anadolu Yakası’nda Kartal Hasan Doğan Spor Kompleksi ve Ümraniye Çakmak Yüzme Havuzu ile Avrupa Yakası’nda Fatih Spor Kompleksi ve Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi hizmet vereceğimiz tesislerimizdir. Burada Yüzme Federasyonu ile de güzel bir işbirliği yaptık. 14 yıl sonra tekrar bu güzel havuzlarda yüzücülerimizi misafir edecek ve performanslarına katkı sağlayacak olmak bizi ayrıca heyecanlandırıyor " diye konuştu.

İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk ise, "Biz İstanbul'da İBB olarak Gençlik Spor Müdürlüğü, Spor İstanbul ve İBB Spor Kulübü üçgeni üzerinde spor adına başarılı bir koordinasyon çerçevesinde bütün gayretlerimizi gösteriyoruz. Bu istikamette bugün Spor İstanbul'un işletmiş olduğu tesislerimizdeki havuzlarımızda kulüplerle ve federasyonumuzla birlikte bir organizasyonun altına imzamızı atıyoruz. Hedefimiz hem dikey anlamda hem yatay anlamda sporcu yetiştirilmesine ve halkın yüzme sporuna daha yaygın bir şekilde dâhil olmasına katkı göstermek " şeklinde konuştu.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi yüzmede en iyi şekilde temsil edeceklerini belirten Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, "6 tane olimpiyat A, 42 tane olimpiyat B barajımız var. İnşallah Tokyo’ya ülkemize yakışır şekilde gideceğiz. Artık yüzme gelişiyor, yüzme büyüyor. İBB ülkemizin sınırları içerisindeki tesislerin aktif kullanılması için öncülük başlattı. Huzurunuzda onlara teşekkür ediyorum. İnşallah bu havuzlardan Avrupa’da, dünyada ve olimpiyatta bizleri temsil eden çocuklarımız çıkacak." ifadelerini kullandı.