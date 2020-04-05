İbrahim Çolak: "Olimpiyatların ertelenmesine sevindim"

2019 Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazanan İbrahim Çolak, cimnastikte büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olmuştu. Başarılı sporcu, Skorer Instagram canlı yayınında Nergis Aşkın'ın sorularını yanıtladı. İşte o söyleyişi...

"Corona virüs yüzünden hepimiz evdeyiz. Senin günlerin nasıl geçiyor neler yapıyorsun ?"

-Ben sağlık olarak iyiyim. Günlerimi evde geçiriyorum tabii ki. Zamanımı değerler bir şekilde geçirmeye çalışıyorum. Ailemle daha çok vakit geçiriyoruz. Hiç bu kadar çok onlarla birlikte zaman geçirmediğim farkettim. Daha sonra bugünleri özleyeceğim belki. Evde spora devam ediyorum. Bilgisayar oyunları, filmler bu şekilde zamanımı geçiriyorum. Evde durmayı seven birisiyim normallerde. Özlediğim şeyler var tabii. Arkadaşlarımı ve kız arkadaşımı çok özledim açıkçası.

Zafer sarhoşluğu yaşadım diyebilirim



"Dünya şampiyonu oldun ve hepimizi gururlandırdın. O anda neler hissettin ?"

-Kelimeler ile anlatabileceğim bir şey değil inanın. Dünya şampiyonu olduğumun farkına 2-3 gün sonra vardım. İlk gün anlayamadım ne olduğunu. Oraya madalya almak için gidiyorsunuz ama şampiyon oluyorsunuz. Bundan daha iyisi olimpiyat tabii ki. Hedefim o. O mutluluğu kelimeler ile anlatamam ama rüya gibiydi. Aynı anda birden fazla duyguyu yaşadım. Çok nadir anılarda bu duygular yaşanır, unutamayacağım bir anı oldu benim içinde. Açıkçası o an yok bende. Öyle mi olur diye düşünüyordum, hakikaten öyle oldu. Ağlarım diye düşünüyordum ama ağlamadım. Çok duygulandım sadece. Zafer sarhoşluğu yaşadım diyebilirim.

Olimpiyatların ertelenmesine sevindim



"Olimpiyatlar ertelendi şu an. Seninde ufak bir sakatlığın vardı. Bu süreç sakatlığının geçmesi için biraz sana yaradı diyebilir miyiz ? "

-Aslında yaradı diyebiliriz. Ben olimpiyatlara kadar bütün yarışmalarımı iptal etmek zorunda kalmıştım. Sezonu kapatmak durumundaydım. Motivasyonum çok düşüktü. Tabii olmasını istemezdim ama bu virüs çıktı ve benim iptal ettiğim yarışmalar ertelenmeye başladı. Olimpiyatların ertelenmesine açıkçası biraz sevindim çünkü ertelenmesi bile ben antrenörüm ile birlikte tam olimpiyat zamanına hazır olacaktım. Doktor bana 3 ay iyileşme süreci dedi, bana hazırlanmak ve güçlendirme çalışmaları için az bir zaman kalacaktı. Yapacaktım ama ertelendi. En azından şimdi sağlığımın eskisi gibi olması için acele etmeme gerek kalmadı. Yeteri kadar zamanım var şu anda. Omzum şu an iyi çok şükür. Önümüzdeki hafta fizik tedaviye başlayacağım. İnanıyorum ki ona başlayınca daha iyi olacağım.

"Ülkemizde genelde futbol branşı öne çıkıyor. Sen nasıl jimnastiğe yönlendin ?"

-Belki ailemde jimnastikçi olmasaydı yine sporcu olurdum ama başka bir branş olabilirdi. Tekvando olabilirdi babam eski tekvandocu. Belki atlet olabilirdim ama amcam jimnastikçi olduğu için ve babamda beni jimnastiğe yazdırmış. Başladım ve üstünden 20 tül geçmiş açıkçası.

The Çolak hareketini sakat sakat yaptı



Jimnastik literatürüne giren The Çolak hareketinin hikayesini bize anlatır mısın?"

-2017 yılında bu hareketi antrenörüm ile birlikte ortaya koyduk. Orijinal bir hareket olması gerekiyor. Düşündük ve bir hareket ortaya çıkarttık. Hakemlerimiz ile konuştuk daha sonra. İki farklı hareketin karışımı benim hareketim ve bu hareketi 2-3 ay çalıştık. Daha sonra 2017 yılında Avustralya’da dünya kupası yapıldı orada denemeye karar verdim. İlk denediğimde yarışmadan önce omzum sakatlanmıştı ama ben ne olursa olsun hareketi yapmak istedim. Sonra yarışmada görevli kişiler vardı federasyondan. Onlar videoya çektiler ve kendi toplantılarında yeni hareketleri sunuyor onlar. 1-2 ay sonra sonuçlanmış. İlk mesajı bana federasyon başkanımız gönderdi. İnanın o andan sona çok mutlu oldum. Anladım ki bunun yeri madalyadan daha farklıymış. Bu şekilde oldu bu durum.

Türkiye’de kazandığın bireysel başarıları neye bağlıyorsun ?

"Çok çalışmak bütün spor dalları için çok önemli. Ve tabii ki disiplin çok önemli. Sporcu disiplini dediğimiz şey her sporcuda vardır. Bunların hepsinin beraber çok önemi var. Açıkçası sadece yeteneğe değil bunlara bağlı biraz. Fedakarlık çok önemli. Ben bir çok fedakarlık yaptım. En basiti ben okuldan geldikten sonra arkadaşlarım sokakta oynarken ben hemen yemeğimi yiyip antrenmana gidiyordum. Bunlar beni üzüyordu tabii o zaman ama daha sonra iyi ki yapmışım bu fedakarlıkları dedim başarılar geldikçe."

"Şu anda formunu nasıl koruyorsun ?"

- Beslenmeme biraz dikkat etmeye çalışıyorum. Normalde 3 öğün düzenli yerdim ama şu anda egzersiz yapıyorum evde ama yeterince yorumlamıyorum o yüzden 2 öğün benim için yeterli oluyor. Abur cubur çok yemeden dikkat etmeye çalışıyorum. Canım bir şeyler istiyorsa kendimi çok kısıtlamıyorum ne yemem gerektiğini biliyorum. İnsan kendini bilir ya hani bende kendime dikkat ediyorum bir şekilde. Her gün egzersizim 1 saat sürüyor, kondisyoner eşliğinde. Belli bir saatte kameralarımızı açıyoruz ve evden programlarımıza devam ediyoruz.

"Gelecek hedeflerin neler ? "

-4 tane büyük hedefim vardı benim. ilk hedefim milli takım sporcusu olmaktı sonrasında Avrupa’da dünyada ve olimpiyatta şampiyon olmaktı. Hedeflerimin üçü gerçekleşti şimdi sıradaki hedefim olimpiyatta madalya almak. Bunun için hız kesmeden çalışmaya devam ediyorum.

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