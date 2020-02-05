İbrahim Üzülmez: "Eskişehirspor maçından dersler çıkaracağız"

Yeşil-beyazlı takımın teknik patronu İbrahim Üzülmez, İbrahim Yazıcı Özlüce Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu. Eskişehirspor mağlubiyetinden dolayı üzüntülü olduklarını ifade eden deneyimli teknik adam, "Bu hafta bize muazzam destek veren taraftarımız vardı. Bizlere inanmaya başladılar ki maçta da bizlere müthiş bir şekilde destek verdiler. Olumsuz anlamda saha içerisinde gösterdiğimiz performans bizleri üzdü, taraftarımız adına da üzüldüm. Çünkü karşımızda çok genç, dinamik ve mücadele edecek bir takım vardı. Bunu maçtan önce söylememize rağmen sahadaki senaryo tamamen rakibin lehine döndü. Bu anlamda bizim adımıza çok avantaj yakalayabileceğimiz bir haftayı böylesine olumsuz bir futbol oynayarak geçirdik" dedi.

"Saha içerisinde mücadele ederek bu puanları kazandık"

Futbolda bir gerçeğin olduğunu ve mücadele edeceklerini dile getiren Üzülmez, "Oyuncularıma her fırsatta anlatmaya çalışıyorum. 3 haftalık galibiyet serimizde bu takım saha içerisinde mücadele ederek bu puanları kazandı. Son haftaya baktığınız zaman bizden daha çok isteyen, daha agresif genç oyunculardan kurulu bir takıma cevap veremedik. En azından bu haftalık avantajımız vardı, bu avantajı yitirdik. Bu köprünün altından çok sular geçecek demiştik. Geçiyor da, rakiplerimiz kaybediyor ama siz kazanmadıktan sonra çok fazla önemi ve anlamı olmuyor. Ben oyuncularıma güveniyorum, onlar da üzgün olduklarını belirtiyorlar. Birebir konuşmalarımızda da üzüntülerini ifade ediyorlar. Bursaspor büyük bir camia. Tökezleyeceğimiz maçlar olacak ama oyun olarak daha fazla direnç göstermemiz gerekiyor. Dersler çıkaracağız, Osmanlıspor maçıyla birlikte iyi bir çıkış sergilemek istiyoruz" diye konuştu.

"Bu ligde 20 binleri, 25 binleri bulmak çok zordur"

"Bu tür mağlubiyetler oyuncuların üzerinde kırılganlık gösterebilir ama biz buna izin vermeyiz, vermememiz gerekiyor" diyen başarılı teknik adam, "Bursaspor, tribünlerde ilk 3 içerisinde bunları göz ardı edemeyiz. Oyuncuların da şunun bilincinde olması lazım, bu ligde 20 binleri, 25 binleri bulmak çok zordur. Böylesine bir taraftar topluluğuna da sahada göstermemiz gerekenler var. Özgüven kaybını falan, herkes bir kenara bırakacak, bu takım nasıl ki bu işi yaptığımız süre içerisinde bir karakter gösterdiyse saha içerisinde aynı şekilde Osmanlıspor maçıyla bu çıkışı yakalayacağız. Biz iyi olduğumuz sürece bu taraftar her zaman bizim arkamızda destek verecektir. En azından onlara saha içerisinde mücadele eden bir takım göstermemiz gerekiyor. Özgüven kaybı diye bir durum söz konusu olmayacaktır" açıklamasında bulundu.

"80 dakika neler yaptık onu sorgulamamız gerekiyor"

Kart cezalısı futbolcularla ilgili soruya Üzülmez, "Oyuncularım da artık bunu alışkanlık haline getirdi, geldiğimiz günden itibaren her hafta oyuncular cezalı oluyor. Oyuncuların ceza almasının taraftarı olan bir teknik adam da değilim ama oyuncuların da biraz dikkat etmesi gerekiyor. Bu hafta itibariyle cezalı oyuncu kalmıyor. Sıralı yapsak bu kadar olmaz, her hafta herkes kartını temizliyor. Osmanlıspor maçı inşallah iyi geçer, ondan sonraki rekabet için de bu kez kendileri gözümüzün içine bacaklar. Umarım bu son olur. Bu hafta Serdar’ın gördüğü bir kart var ki amatörce bir kart. Bunun bahanesi olmaz. Dünkü toplantıda kendisi söz aldı ve kendisine yakıştıramadığını söyledi. Böyle bir durumda son dakikalarda oyuncuyu bir an önce dışarı itmekten ziyade 80 dakika neler yaptık onu sorgulamamız gerekiyor, ben dahil. Bazı gerçeklerden uzaklaşamayız. Rakip neden o dakikalarda geç çıkmaya çalışıyor? Çünkü avantajı yakalamış. O avantajı sen yakala da rakip o şekilde oyundan çıkmasın. O dakikaya kadar bireysel olarak saha içerisinde bir şeyler yapmazsak o türde kart görürsen, amatörlük. Bunun Serdar, Ali, Veli değil genel anlamda bahsediyorum. Oyuncularım da ders aldılar bu maçtan, onlar da çok üzüntülüler. İnanıyorum ki bu oyuncu grubu üzerine düşen görevi yerine getirecek. Zaten bu oyuncuları rekabeti artırmak için aramıza kattık. Dün toplantı yaptık, herkes düşüncelerini ortaya koydu, herkesin üzgün olduğunu gördük" cevabını verdi.

"Mazeret olmaksızın, üst sıralardan kopmamak adına kazanmamız gereken bir maç"

Futbolda kaybetmenin olduğunu vurgulayan Üzülmez, "Futbolda kaybedebilirsiniz ama bu maçta bu oyun ile kaybetmememiz gerekiyordu. Tabii ki rakibi ciddiye alıyoruz. Rakiplerimize saygı duyuyoruz ama baskı ile sahaya çıkarsanız zaten siz hata yaparsınız. Baskı ile özgüven eksikliği içerisinde Osmanlıspor karşısında korkak ürkek tavır içerisinde olursak zaten hata yapar kaybederiz. Dolayısıyla bu söylemleri bir kenara bırakıp, Eskişehirspor gibi mücadele eden bir takım olacaktır karşımızda. Bursaspor’un karşısına gelen takımlar Traore, Serdar gördüğü zaman rakipler daha istekli coşkulu oynuyor. Demek ki saha içerisinde en az onlar kadar mücadeleci olmamız gerekiyor. Zor bir deplasman, hava ve saha şartları zor olacaktır. Mazeret olmaksızın, üst sıralardan kopmamak adına kazanmamız gereken bir maç" şeklinde konuştu.

Öte yandan yeşil-beyazlılar, Osmanlıspor maçı hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Özer Hurmacı: "Eskişehirli oyuncular bize tokat attılar"

Bursaspor, yetenekli futbolcusu Özer Hurmacı, Eskişehir'in genç oyuncularını tebrik ederek, "Bize belki de bundan sonraki süreçte yardımcı olacak tokat attılar. Belki bu maçın mağlubiyetiyle birlikte işin ciddiyetini ve her maçın ne kadar zor olduğunu anlamamız gerektiğini hatırlattılar. Bu mağlubiyet sayesinde geriye kalan 14 maçı kazanacağız diye düşünüyorum. İnşallah bu maç bize öyle bir vesile olur ki sezon sonunda o çocuklara tekrardan teşekkür ederiz" dedi.

Yeşil-beyazlı takımın tecrübeli futbolcuları Özer Hurmacı ve Kerem Can Akyüz, İbrahim Yazıcı Özlüce Tesisleri'nde antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz hafta sahalarında 1-0 mağlup oldukları Eskişehirspor maçıyla ilgili görüşlerini aktaran Hurmacı, "Biz de gerçekten üzüldük. Özellikle stadyumumuzu ilk geldiğimizden günden beri böyle hayal ediyorduk. Hatta birazcık daha üstünü. İlk defa o maçlardan birine doğru gittik. Taraftarımız stadyumu doldurmuştu. Motivasyon için her şey vardı. Eskişehir'in genç oyuncularını tebrik etmemiz gerekiyor. Bize belki de bundan sonraki süreçte yardımcı olacak tokat attılar. Belki bu maçın mağlubiyetiyle birlikte işin ciddiyetini ve her maçın ne kadar zor olduğunu anlamamız gerektiğini hatırlattılar. Belki bu mağlubiyet sayesinde geriye kalan 14 maçı kazanacağız diye düşünüyorum. Ben bunu böyle yorumluyorum. O yüzden üzüldük ama futbolda pes etmekte yoktur. 1 hafta önce Akhisar maçından sonra sokak futbolundan örnek vermiştim. Bu böyle, kazanmak istiyoruz. Antrenman ve maçta kazanmak istiyorsun. Bu insanın ruhunda olan bir şey. İnşallah bu maç bize öyle bir vesile olur ki sezon sonunda o çocuklara tekrardan teşekkür ederiz" dedi.

"Bu son olayın bizim için büyük ders olacağını umut ediyorum"

Osmanlıspor deplasmanından mutlaka 3 puanla dönmeleri gerektiğini dile getiren yetenekli futbolcu, şöyle konuştu:

"Bursaspor, formasının ve armasının büyüklüğü tavla oynarken bile kazanmak mecburiyetindedir. 3 puan maçına daha çıkacağız. Bizim için her maç final. Son 14 maçta böyle olacak. Osmanlıspor, belki bize karşı biraz daha defans yapan ekip olacak. Ama sonrasında Adana Demir ve Erzurum gibi zorlu iki tane mücadeleye gireceğiz. Hem ligin kadro ve oyun anlamında bizimle birlikte en iyi takımlarından bir tanesi. Orada da 2 tane final maçı bizi bekleyecek. Kafa olarak bunlara hazır olursanız, sahada hepsine cevap verebilirsiniz. Bizde takım olarak buna hazır olmamız gerekiyor, bu yönde çalışmamız gerekiyor. Maç ayırt etmeksizin artık bütün maçları final havasında yaşamalıyız. Bu son olayın bizim için büyük ders olacağını umut ediyorum. İnşallah 14 maçımızı da final olarak baka baka sezon sonuna kadar bu bayrağı götürüp, dikmemiz gerekiyor."

"Takımda birbirinden değerli futbolcular var"

"Cezalı olabiliriz, sakat olabiliriz, ama burada 27-28 tane değerli futbolcu var" diyen tecrübeli futbolcu, "Kadromuzdaki futbolcuların hepsi biribirinden yetenekli, karakterli, özverili oyuncular. Hocamız kime şans verirse versin, biz her türlü oynayan, oynamayan olarak o maçı takım halinde kazandırması gerekiyor. Biz burada tenis oynamıyoruz, futbol oynuyoruz. Futbol bir takım oyunu. Bursaspor'un futbolcuları, o takım içerisindeki göstereceği arkadaşlıkla, mücadeleyle, oyunla o maçı kazanması gerekiyor. O yüzden böyle şeylere fazla takılmak gerekmiyor. Birbirinden değerli takımda futbolcular var" ifadelerini kullandı.

"Taraftarımızın desteğine devamlı ihtiyacımız var"

Taraftarların kendilerine her zaman destek olduğunu anlatan Hurmacı, "Onların desteğine hala daha ihtiyacımız var. Özellikle sezon sonuna kadar ihtiyacımız var. Bu maçta böyle bir talihsiz olay yaşamış olabiliriz. Bence bunu en güzel cevabı Adana Demir maçında bu taraftar sayısının da üzerine çıkarak stadyumu doldurarak orada olmalarını bekliyorum. Bazı genç oyuncularımız oradaki atmosferden etkilenmiş olabilir. Çünkü, sezon başından bu yana ilk defa bu kadar kalabalık taraftar sayısı vardı. Hem bu durumda oynamaya alışmak gerekiyor. Hafta sonu çok muazzamdılar. Keşke onlara 3 puanı hediye edebilseydik" diye konuştu.

Kerem: "Bugüne kadar hep oynamış oyuncuyum, özlemini çekiyorum"

Ligin ilk yarısı çok maç oynamadığını belirten Kerem Can Akyüz ise, "Bugüne kadar hep oynamış oyuncuyum, özlemini çekiyorum. Bu isteğim ve arzum böyle bir kulüpte olması tam denk geldi. İnşallah bu hafta başlayıp yeniden bir galibiyet serisi yakalamak istiyoruz. Bireysel olarak performansımı en yüksek düzeye çekmek istiyorum" açıklamasını yaptı.

"Bursaspor buraları hak etmiyor"

Eskişehir mağlubiyetinin hedefleri etkilemeyeceğine vurgu yapan Akyüz, "Çünkü tek hedefimiz var ve ıskalama şansımız yok. Bursaspor, kulüp olarak hala Süper Lig'de. Buraya adapte olmuş değiliz, olmayalım da. Bu kulüp buraları hak etmiyor. Önceki geldiğim Denizlispor'da böyleydi. Ama yıllardan beri süre gelen yanlış yönetimler, yanlış seçimler kulüpleri bu tarz durumlara sokabiliyor. Kulüplerin büyüklüğü de bu tür durumlardan ayağa kalkıp, tekrar eski günlerine dönmekle bağdaşıyor. Bursaspor, bunu çok kolay yapacak güce sahip. Eskişehir maçı bizim için kazaydı. Bu tarz maçlara futbolcu bireysel olarak motivasyon olur ama, sonuçta yine bir kayıp yaşar. 1-2 gündür kendimize gelemedik. Futbolda, dün yok, bugün var. Bugünü yaşamanız lazım. İyi çalışıp, iyi konsantre olup antrenmanlarımıza devam etmeliyiz. Maç günü de karşılaşmaya konsantre olup 3 puanı alacağız" şeklinde konuştu.

"Bursaspor, sezona dezavantaj ile başlayıp, bunu arkadaşlık ortamı ile bertaraf etmiş"

Sezon başında Bursaspor ile bir temasının olduğunu dile getiren yetenekli sol bek, şöyle devam etti:

"Denizlispor ile kontratım bitmişti ve kulüp yenilemek istiyordu. Ben tercihimi öyle kullandım. Ama devre arasına nasipmiş. Kulüpte herkes birbiriyle samimi konuşuyor, arkadaşlık ortamı güzel. Sezon başında kaos yaşanmış, oyuncular son anda imza atmış. Bu durum anca arkadaşlıkla kurtarabilirsiniz. Hedefteki takımların hepsi bir, bir buçuk ay kamp yapıp, birbirleriyle müsabakalar yapmışlar. Birbirlerini tanıyan oyuncular. Bursaspor, sezona böyle dezavantaj ile başlayıp, bunu arkadaşlık ortamı ile bertaraf etmişler. Devreye kadar mücadele edip, bence çok iyi puanlar alınmış. Yaşanan olumsuzluklara karşı. Devre arası yapılan transferlerle bu olumsuzlukları bertaraf eden arkadaşlarımızı, ağabeylerimize yardımcı olmaya geldik. Geldiğimde burada çok güzel ortam vardı."

"Acı çekerek bu şampiyonluğu camiaya getireceğiz"

İlk yarıların 1. Lig'de çok önem arz ettiğini söyleyen Akyüz, "Belli hedefte kalmanız lazım. Ama ilk 5'te olduğunuz sürece ilk 2'den çıkma şansınız ikinci yarı yüzde 80'dir. İyi konsantre olup, maçı maç günü yaşarsanız çıkma ihtimali ilk 5'teki bütün takımlar için aynıdır. Herkes kovalar, bu ligde herkes herkesi yeniyor. Bunu geçen hafta yaşadık. Bu lig böyle. Standartları olmayan bir lig. O yüzden ikinci yarı çetrefilli ve zor geçer. Yollar dikenlidir. Acı çekerek bu şampiyonluğu camiaya getireceğiz" şeklinde konuştu.