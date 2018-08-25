Spor Toto Süper Lig'in üçüncü haftası açılış karşılaşmasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 0-0 berabere kalan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İbrahim Üzülmez, "Oyun bizi tatmin etmedi ama bir puan önemlidir. Bu ligde her puan değerlidir." dedi. Üzülmez, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, saha içerisinde istediklerini yapamadıklarını belirtti.



Kısa sürede iki maç oynadıklarının altını çizen Üzülmez, " Sadece mücadele ettik. Yorgun olacağımızı biliyorduk ama bu kadar bireysel hata yapmayı beklemiyorduk. İlk yarı Erzurumspor bizden iyi oynadı. İkinci yarı iyi oynadık ama pozisyon bulamadık." diye konuştu.



Taraftara teşekkür eden Üzülmez, "Onlara ihtiyacımız vardı ve yanımıza oldular. Oyun bizi tatmin etmedi ama bir puan önemlidir. Bu ligde her puan değerlidir. Takviyeye ihtiyacımız var. Vedat hazırlık maçları dahil 8 maçtır oynuyor. Oyundan çıkaramıyorum. Onun da zihinsel olarak dinlenmeye ihtiyacı var. Bu lig kaliteli bir lig. Kaliteyi ve rekabeti artıracak oyuncu almamız lazım." şeklinde konuştu.



Daha fazla mücadele etmeleri gerektiğine değinen Üzülmez, şöyle devam etti: "Slovenya kampından beri söylüyoruz. Son zamanlardaki döviz kuru dalgalanması işleri zorladı. Bir taraftan da bu kenti ileri taşımaya çalışıyoruz. Oyun içerisindeki bazı kalite eksiklikleri puan kayıplarına sebep oluyor. Sonuna kadar mücadeleye devam. Transfere ihtiyaç var ve artık geç kalmamalıyız."

Altıparmak: "Futbolcularımı kutluyorum"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, deplasmanda istediklerini elde ettiklerini vurguladı.



İki haftanın ardından iyi bir iş yaptıklarına değinen Altıparmak, "Ligdeki ilk puanımızı aldık. Deplasmanda olması önemli. İlki haftadır oynadığımız iyi futbol vardı. İyi futbolu Rize'ye de taşıdık. İlk yarı yakaladığımız pozisyonlarla maçı bitirebilirdik." şeklinde konuştu.



Futbolun güzelliğini sahaya yansıtmaya çalıştığının altını çizen Altıparmak, "İyi futbol oynamak zorundayız. Futbol olarak iyi oynadık ama bir puan alabildik. Mücadelemiz son derece önemliydi. Futbolcularımı kutluyorum. Deplasmanda alınan bir puan iyidir." dedi.



Taraftara teşekkür eden Altıparmak, "Sahadaki mücadelemize katkı verdiler. Doksan dakika destek oldular. Artık, bu maçı unutup Başakşehir maçına hazırlanacağız. Bugün gol yemeden puan almayı başardık. Bunu ileriye taşımamız lazım." ifadelerini kullandı.