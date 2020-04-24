İbrahima Yattara: "Trabzonspor şampiyon olursa sürprizim var"

Trabzonspor'un eski yıldızı İbrahima Yattara, Skorer Instagram hesabında Nergis Aşkın'ın sorularını yanıtladı. Trabzonspor hedefinden bahseden ünlü isim bordo-mavili ekipte unutamadığı maçı anlattı.

İŞTE AÇIKLAMALAR

Televizyon izliyorum, yemek yapıyorum, temizlik yapıyorum. Evde bir şeyler bulmaya çalışıyorum. Afrika yemeklerini yapıyorum, arada kuru fasulye pişiriyorum.

Şu an futbol için büyük sıkıntı. Ne olacak bilmiyorum. İnşallah bu virüs gittikten sonra hayat normale dönecek.

Futbola dönmek futbolcular için zor olacak. Kamp başlayacak futbolcular sıfırdan çalışacak. Zor olacak çünkü hemen lig başlamak zorunda.

"Trabzonspor acayip iyi gidiyordu. Tekrar başladığında tekrar böyle gidecek ve Trabzonspor şampiyon olacak. Ben bekliyorum şampiyonluğu. Şampiyonlukta sürprizim var. Bekliyorum ben."

Trabzonspor'da beğendiği isimler üzerine, "Sörloth, Sosa, Ekuban, Nwakaeme, Abdulkadir Ömür sakatlıktan döndü, kaleci Uğurcan Çakır.. Herkes çok iyi takımda. Şampiyonluk bekliyorum." dedi.

İstanbulspor'da gayet iyi gidiyoruz. Fatih Tekke, Orhan hoca çalışıyoruz. İleride büyük performans göstermek istiyoruz.

"Trabzonspor'u hedefliyor musun? sorusuna ünlü isim, "Trabzonspor çok büyük takım. Şu an bir şeyler öğreniyorum. Antrenörlük çok yapmadım. İleride ne olacak bilmiyorum. Fatih Tekke ile ekip olarak çalışıyoruz. İleride ne olur bilmiyorum" cevabını verdi.

"Trabzonspor'da en unutamadığım maç Kıbrıs Rum Kesimi takımı Apoel ile oynadığımız maçtı. Frikikten attığım golle 1-1'e geldi maç."

"Nwakaeme ile stilimiz benziyor. Bana göre daha yavaş ama daha güçlü. Onu izlerken kendimi görüyorum."

"Suvivor'ı her gün izliyorum. Bende orada birkaç şeyler yaşadım. Çok zor bir yarışma sonuna kadar kavga ediyorsun Çok aç kalıyorsun. Dedikodu var. Çok problemli. Ben çok zorlandım. Herkes zorlanıyor. Hava, yemek, psikoloji, arkadaş hepsi problem. Bu sene iki favorim var Sercan ve Aycan. Birisi kazanırsa mutlu olurum. Survivor'dan görüştüklerim var. Semih, Ebru, Atakan Mehmet, Nagihan ile çok iyi vakit geçirdim. Onlarla sürekli görüşüyorum.

Survivor'a tekrar gidersem kendimi çok iyi hazırlamam gerek. İyi performans göstermek istiyorum. Ben orada şampiyon olmayı çok isterdim. Belki gidebilirim. Döndükten sonra çoğu şeyi fark ettim. Ben oyuna konsantre olmuştum. Kulis yapmamıştım. Benim karakterim böyle. Tabi gidersem daha yüksek performans sergilemek isterim. Şu an İstanbuspor'u çalıştırıyorum.

Ben Trabonspor'a geldiğimde Erdinç ve Mehmet Yılmaz bana hep kötü şeyler öğretti ilk(Gülerek) ama söylemem ne öğrettiklerini.

Yaşlandım şimdi Serkan Balcı'ya benziyorum. Geldiğimde 23 yaşındaydım. Baksanıza saçlara. Kim Trabzonspor'a gelirse canlı görünüyor tabi. Çok seviyorum o şehri. En son virüsten önce gittim. annem bile Trabzonspor'da. Kız kardeşim evlendi orada yaşıyor. Trabzonspor bizim memleket. Ölene kadar benim evim orası. Yolda beni Trabzonlu olarak görüyorlar. Her yere gidiyorum.

Kuru fasulye en sevdiğim. Baklavayı seviyorum tatlılardan. En son dizilerden La Casa De Papel'i izledim. En sevdiği Türkçe şarkı ise Ezhel'in Götür Beni Aya şarkısını çok seviyorum