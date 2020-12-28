Ibrahimovic: Futbol tarihinde benden iyi tek isim Maradona

İtalya Serie A'da lider Milan'ı sırtlamaya devam eden Ibrahimovic, özel açıklamalarda bulundu.

İsveçli yıldız, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Arjantinli futbol efsanesi Diego Maradona'yı futbol tarihinde kendisinden iyi tek isim olarak nitelendirdi.

Sportweek'e en iyi 11'ini yapan Ibrahimovic, bu ilk 11'de şu isimlere yer verdi.

Buffon; Cafu, Nesta, Cannavaro, Maxwell; Nedved, Xavi, Viera, Zidane; Fenomen Ronaldo, Maradona.

Ibrahimovic, Maradona için 'O bir efsane. Benden bile iyi olan tek isim" ifadelerini kullandı.