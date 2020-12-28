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28.12.2020 - 10:25 | | Sabah

Ibrahimovic: Futbol tarihinde benden iyi tek isim Maradona

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da gösterdiği performansla parmak ısırtan Zlatan Ibrahimovic, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. 39 yaşındaki süper yıldız, en iyi 11'ini açıklarken, futbol tarihinde kendisinden iyi tek ismin Maradona olduğunu söyledi.

Ibrahimovic: Futbol tarihinde benden iyi tek isim Maradona
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İtalya Serie A'da lider Milan'ı sırtlamaya devam eden Ibrahimovic, özel açıklamalarda bulundu.

İsveçli yıldız, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Arjantinli futbol efsanesi Diego Maradona'yı futbol tarihinde kendisinden iyi tek isim olarak nitelendirdi.

Sportweek'e en iyi 11'ini yapan Ibrahimovic, bu ilk 11'de şu isimlere yer verdi.

Buffon; Cafu, Nesta, Cannavaro, Maxwell; Nedved, Xavi, Viera, Zidane; Fenomen Ronaldo, Maradona.

Ibrahimovic, Maradona için 'O bir efsane. Benden bile iyi olan tek isim" ifadelerini kullandı.

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Ibrahimovic: Futbol tarihinde benden iyi tek isim Maradona

 

 

 

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