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14.03.2017 - 09:32 |

İddia: Konyaspor Hamza Hamzaoğlu ile anlaştı

Atiker Konyaspor'un teknik direktör Aykut Kocaman'ın yerine Hamza Hamzaoğlu ile anlaştığı iddia edildi.

İddia: Konyaspor Hamza Hamzaoğlu ile anlaştı
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Atiker Konyaspor'un sezon sonunda Aykut Kocaman ile yollarını ayıracağı, Kocaman'ın Fenerbahçe ile el sıkıştığı, Yeşil-Beyazlı takımın teknik direktörlük görevi için Hamza Hamzaoğlu ile anlaştığı iddia edildi.

Aykut Kocaman - Fenerbahçe iddiaları devamlı basında yer alsada, Hamza Hamzaoğlu Konyaspor iddiası herkesi şaşırttı. En son Bursaspor'da görev alan Hamzaoğlu, Malatyaspor, Eyüpspor, Denizlispor, Akhisar Belediyespor, Galatasaray ve Bursaspor takımlarında görev aldı.

Galatasaray'ın başında; Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluğu elde eden 47 yaşındaki teknik adam, 2011/12 sezonunda Akhisar ile 1. Lig şampiyonluğu yaşamıştı. Bu sezon Bursaspor'da 25 maçta; 11 galibiyet, 5 beraberlik ile 9 mağlubiyet elde eden deneyimli çalıştırıcı 1.50 puan ortalamasını tutturdu. (Beyaz TV)

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