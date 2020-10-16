Igor Kokoskov: Sorumlu tamamen antrenÃ¶rdÃ¼r

THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasÄ±nda Bayern MÃ¼nih'e 75-71 yenilen FenerbahÃ§e Beko'nun baÅŸantrenÃ¶rÃ¼ Igor Kokoskov, ikinci yarÄ±da Ã§ok kÃ¶tÃ¼ bir performans sergilediklerini sÃ¶yledi.Â

Kokoskov, maÃ§Ä±n ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, ikinci yarÄ±daki performanstan dolayÄ± Ã¼zgÃ¼n olduklarÄ±nÄ± belirterek, "Ä°ki farklÄ± bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ vardÄ±. Ä°lk yarÄ±daki gerÃ§ek gÃ¶rÃ¼ntÃ¼mÃ¼z ikinci yarÄ±da tamamen yok oldu." dedi.Â

OyuncularÄ±n her zaman arkasÄ±nda olduÄŸunu vurgulayan Kokoskov, "20 sayÄ± gerideyken kaybederseniz sorumlu tamamen antrenÃ¶rdÃ¼r. Hepimiz FenerbahÃ§e iÃ§in yÃ¼rekten elimizden geleni yapÄ±yoruz. Ä°kinci yarÄ±da yorgunduk. Benim antrenÃ¶r olarak onlarÄ± geri getirmem gerekiyordu. Ä°kinci yarÄ±da rakibin Ã§ok fazla hÃ¼cum ribaundu vardÄ±. Yeterince sert oynamadÄ±k." diye konuÅŸtu.Â

Bayern MÃ¼nih BaÅŸantrenÃ¶rÃ¼ Andrea Trinchieri ise maÃ§Ä±n ilk yarÄ±sÄ±nda 20 sayÄ± geriye dÃ¼ÅŸtÃ¼klerini hatÄ±rlatarak, "20 sayÄ± geriden gelip maÃ§Ä± kazanmak gÃ¼zel bir duygu." ifadelerini kullandÄ±.Â

Trinchieri, Ã§ift maÃ§ haftalarÄ±nÄ±n sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± olduÄŸunu belirterek, "Biz ilk yarÄ±da Ã¶yle gÃ¶zÃ¼kÃ¼yorduk. OyuncularÄ±m asla pes etmedi, kalpleriyle ve takÄ±m olarak oynadÄ±lar." deÄŸerlendirmesinde bulundu.