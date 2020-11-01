İH Konyaspor - Medipol Başakşehir: 1-2

Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde bugün Konyaspor, sahasında son şampiyon Medipol Başakşehir'i konuk etti.

Medaş Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 16.00'da başlayan müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetti.

Mücadelenin ilk golünü 45. dakikada Jevtovic kendine kalesine attı ve Başakşehir 1-0 öne geçti. Mücadelenin 2. yarısına da iyi başlayan Başakşehir 58. dakikada Aleksic'le farkı 2'ye çıkardı. Konyaspor, 69. dakikada Kravets'le bir gol bulsa da puan almaya yetmedi. Başakşehir, Konyaspor'u 2-1 yenerek sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Bu sonuçla Başakşehir puanını 10'a yükseltirken, Konyaspor 6 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

19. dakikada Medipol Başakşehir ceza sahası içinde topla buluşan Miya'ya Aleksic'in müdahalesi sonucu hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi. 20'nci dakikada penaltıyı kullanan Skubic'in şutunda, kaleci Mert Günok topa müdahale ederek gole izin vermedi.

26. dakikada Skrtel'in ceza sahası sağ çaprazından sert vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

29. dakikada Adil Demirbağ'ın ceza sahası sol iç çaprazından sert şutunda, top farklı şekilde auta çıktı.

39. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Visca'nın sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Sehic'ten döndü.

44. dakikada Aleksic'in ceza sahası içine gönderdiği topa hareketlenen Giuliano'nun vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Sehic'ten döndü.

45. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Deniz Türüç'ün kullandığı köşe atışında, topa müdahale eden Jevtovic, ters bir vuruşla meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 0-1