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Macaristan'Ä±n Kisvarda takÄ±mÄ±ndan Kastamonu Belediyespor'a transfer olan 25 yaÅŸÄ±ndaki sol oyun kurucu Ikhneva, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, baÅŸarÄ±lÄ± bir sezon geÃ§irmek istediÄŸini kaydetti.Â

TÃ¼rkiye'nin "harika bir Ã¼lke" olduÄŸunu vurgulayan Ikhneva, aÃ§Ä±klamasÄ±nda ÅŸu ifadelere yer verdi:

"Kastamonu Hentbol KulÃ¼bÃ¼ son yÄ±llarda elde ettiÄŸi baÅŸarÄ±larÄ±yla giderek daha fazla duyuluyor. Ä°yi bir teknik direktÃ¶r liderliÄŸinde iyi bir ekip olacaÄŸÄ±mÄ±za inanÄ±yorum. UmarÄ±m gelecek sezon iyi sonuÃ§lar alacaÄŸÄ±z ve baÅŸarÄ±lÄ± bir sezon geÃ§ireceÄŸiz. Kastamonuspor'un baÅŸarÄ±sÄ± iÃ§in elimden geleni yapacaÄŸÄ±m."