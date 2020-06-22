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22.06.2020 - 12:36 | | KASTAMONU (AA)

Ikhneva, Türkiye'de oynayacak olmaktan mutlu

Hentbol KadÄ±nlar SÃ¼per Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor'un kadrosuna kattÄ±ÄŸÄ± Rus oyuncu Alena Ikhneva, TÃ¼rkiye'de oynayacak olmaktan mutluluk duyduÄŸunu belirtti.Â

Ikhneva, Türkiye'de oynayacak olmaktan mutlu
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Macaristan'Ä±n Kisvarda takÄ±mÄ±ndan Kastamonu Belediyespor'a transfer olan 25 yaÅŸÄ±ndaki sol oyun kurucu Ikhneva, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, baÅŸarÄ±lÄ± bir sezon geÃ§irmek istediÄŸini kaydetti.Â 

TÃ¼rkiye'nin "harika bir Ã¼lke" olduÄŸunu vurgulayan Ikhneva, aÃ§Ä±klamasÄ±nda ÅŸu ifadelere yer verdi:

"Kastamonu Hentbol KulÃ¼bÃ¼ son yÄ±llarda elde ettiÄŸi baÅŸarÄ±larÄ±yla giderek daha fazla duyuluyor. Ä°yi bir teknik direktÃ¶r liderliÄŸinde iyi bir ekip olacaÄŸÄ±mÄ±za inanÄ±yorum. UmarÄ±m gelecek sezon iyi sonuÃ§lar alacaÄŸÄ±z ve baÅŸarÄ±lÄ± bir sezon geÃ§ireceÄŸiz. Kastamonuspor'un baÅŸarÄ±sÄ± iÃ§in elimden geleni yapacaÄŸÄ±m."

Ikhneva, TÃ¼rkiyede oynayacak olmaktan mutlu

    Skorer Mutfak | 22 Haziran 2020
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