İki Fenerbahçeli Galatasaray’ı durdurdu

CELAL UMUT EREN

Galatasaray şampiyonluk yarışında pandemi sonrası 3 haftada 4 puan yitirirken, karşısına Fenerbahçe’de yetişen kaleciler çıktı. Cim-Bom’u, Fenerbahçe altyapısından çıkan Çaykur Rizesporlu Tarık Çetin ve Medipol Başakşehirli Mert Günok durdurdu. Tarık, sarı-kırmızılılar karşısında 4 şutun 4’üne de gol izni vermedi. Mert de önceki günkü karşılaşmada sarı-kırmızılıların kaleyi bulan 6 şutunun 5’ini durdurdu ve Galatasaray’a altın değerinde iki puan kaybettirdi.





SSC Napoli 1-1 FC Barcelona Maç Özeti