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01.06.2020 - 11:39 | | AA

İki İtalyan yüzücü uçak kazasında hayatını kaybetti

İtalyan yüzücüler Fabio Lombini ve Gioele Rossetti, ülkelerinde geçirdikleri uçak kazasında yaşamını yitirdi.

İki İtalyan yüzücü uçak kazasında hayatını kaybetti
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İtalya Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamada, iki genç yüzücünün bulunduğu tek motorlu küçük uçağın Avezzano kasabasında kalkıştan kısa süre sonra düştüğü belirtildi.

Pilot lisanslarına sahip olduğu kaydedilen 22 yaşındaki Lombini ve 23 yaşındaki Rossetti'nin kazadan sağ kurtulamadığı ifade edildi.

İki İtalyan yüzücü uçak kazasında hayatını kaybetti

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