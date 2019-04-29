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HaberlerAlanyaspor Haberleri İki şoför gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı
29.04.2019 - 10:24 |

İki şoför gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı

Aytemiz Alanyasporlu futbolcuları taşıyan aracın iki şoförü gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

İki şoför gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı
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Trtspor'un haberine göre; Aytemiz Alanyasporlu futbolcuları taşıyan aracın iki şoförü gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

Kazada Sural hayatını kaybetti, 6 futbolcu da yaraladı

Kayseri deplasmanından dönen Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün şoförün uyuması nedeniyle devrilmesi sonucu yaralanan oyunculardan Josef Sural'ın hayatını kaybettiği açıklandı. Alanyaspor, elim kazada hayatını kaybeden Josef Sural'ı devre arası transfer döneminde renklerine katmıştı. 2 kız babası 28 yaşındaki oyuncunun küçük kızı 2.5 ay önce Prag'da dünyaya gelmişti.

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