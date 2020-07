"İki takımı da tebrik ediyorum"

Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı değerlendirmede, Avrupa'daki yenilgiden sonra toparlanmaları gerektiğini belirterek, "Ama sonuçta kompak oynayan çok fazla koşu yapan, mücadele gücü yüksek bir takımla deplasmanda oynayacaktık. Çok kolay olmayacaktı. Maçtan önce de söylediğim gibi ülkeye bir futbol seyrettirebilir miyiz düşüncesi bizde oluştu. Oyuncularımızla konuştuk. Bence müsabaka güzel seyredilebilen bir müsabaka oldu. Her iki takım oyuncularını kutlamam gerek. Belki yüksek düzeyde görsel bir kalite görmeyebilirsiniz ama terlerini sonuna kadar akıtmış olmaları saygıyı her iki takım oyuncuları da hak etti bu akşam. İlk yarı ele geçirdiğimiz bazı pozisyonlarda vardı, son vuruşlar final pasları nedeniyle oluşmadı. İkinci yarı Konyaspor daha istekliydi. Psikolojik olarak bizden biraz daha üstünlük kurdu. Bunun da 88. dakikada semeresini gördüler. Her iki takım da maçı kazanmak istedi. Bu da iyi bir rekabet ortaya çıkardı. Avrupa maçından sonra oyuncularımın bu kadar yüksek seviyede bir koşu elde etmiş olmaları bizi son derece sevindirdi. Her iki takımı da tebrik ediyorum" dedi.

Akçay, bir gazetecinin önümüzdeki hafta oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili ne düşündüğü sorusuna ise, "Bulunduğumuz nokta itibariyle sonuçlar vermek spekülatif olabilir. Her iki takımın da birbirine üstünlük sağlayacak artıları ve eksileri var. Derbilerin genellikle berabere bitme oranı çok yüksek, ben de öyle düşünüyorum" şeklinde cevap verdi.